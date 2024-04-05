1,3 тысячи водительских прав выдали в Свердловской области за два дня

Напомним, что недавно мигранты толпились в очереди, чтобы заменить водительские права. Тогда же их стали «ловить» правоохранители, чтобы выдать повестки. Это касалось тех иностранцев, которые имеют гражданство РФ, но еще не стоят на воинском учете.