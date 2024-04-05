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1,3 тысячи водительских прав выдали в Свердловской области за два дня

1,3 тысячи водительских прав выдали в Свердловской области за два дня

5 апреля 2024, 12:43
Фото: 1MI
В ГИБДД Свердловской области за 2 и 3 апреля было выдано 1,3 тысячи водительских прав.

В межрайонном отделе ГИБДД в областном центре за два дня было выдано 678 прав.

В отношении двух граждан сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье за подделку документов. По сведениям ГИБДД, в РЭО наблюдается увеличение числа мигрантов, отметили в ГИБДД.

Дело в том, что с 1 апреля все иностранные права должны быть заменены на права российского образца. На это у мигрантов есть ровно год.

Напомним, что в МЭО ограничено количество посетителей. В апреле было увеличено число дней приема: 7, 14, 21, 28 и 30 апреля. Прийти можно с 9 утра до 5 вечера по адресу: улица Чкалова, д. 1.

Напомним, что недавно мигранты толпились в очереди, чтобы заменить водительские права. Тогда же их стали «ловить» правоохранители, чтобы выдать повестки. Это касалось тех иностранцев, которые имеют гражданство РФ, но еще не стоят на воинском учете.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Уголовное дело#Водительские права#Права#Посетители#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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