Две тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Из здания были выведены в том числе 107 детей, сообщили в свердловском МЧС.
Известно, что загорелись жировые отложения в вентиляции. На месте трудились 43 пожарных и 13 спецмашин. Об пострадавших не сообщается.
Ранее очевидцы сообщали, что дым шел со стороны гипермаркета OBI. Воспламенение началось ранним утром 5 апреля. Тушили его около получаса.
Также ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в комнате в общежитиипроизошел пожар. Пришлось эвакуировать жителей общежития по пожарной лестнице. Одна тагильчанка получила отравление продуктами горения, а другая перелом ноги — она прыгнула из окна второго этажа.