Две тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Также ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в комнате в общежитиипроизошел пожар. Пришлось эвакуировать жителей общежития по пожарной лестнице. Одна тагильчанка получила отравление продуктами горения, а другая перелом ноги — она прыгнула из окна второго этажа.