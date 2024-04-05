tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Две тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Две тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге две тысячи граждан эвакуировали из ТЦ «Мега». 5 апреля в ТЦ прошло возгорание в вентиляции.

Из здания были выведены в том числе 107 детей, сообщили в свердловском МЧС.

Известно, что загорелись жировые отложения в вентиляции. На месте трудились 43 пожарных и 13 спецмашин. Об пострадавших не сообщается.

Ранее очевидцы сообщали, что дым шел со стороны гипермаркета OBI. Воспламенение началось ранним утром 5 апреля. Тушили его около получаса.

Также ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в комнате в общежитиипроизошел пожар. Пришлось эвакуировать жителей общежития по пожарной лестнице. Одна тагильчанка получила отравление продуктами горения, а другая перелом ноги — она прыгнула из окна второго этажа.

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
250 млн выделят власти Свердловской области на новую противопожарную техникуЮноши и девушки Нижнего Тагила сегодня поучаствовали в показательных выступлениях по противопожарному спорту
#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Возгорание#Торговый центр#18+#Екатеринбург#ТЦ Мега#МЧС#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
3 апреля, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Вчера, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Вчера, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Вчера, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Вчера, 08:58
"