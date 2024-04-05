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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Экс-депутата Гордумы Екатеринбурга обвиняют в оправдании терроризма

Экс-депутата Гордумы Екатеринбурга обвиняют в оправдании терроризма

5 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге против бывшего депутата Гордумы возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Речь идет о Евгении Боровике.

Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он предположил, что Боровик уже не в России. Дело возбудили после публикации экс-парламентария в соцсетях.

В связи с этим в Роскомнадзор прокуратура отправила требование о блокировке соцсетей Боровика с теми постами. Материалы дела передали в СК.

Известно, что посты Боровик публиковал во «ВКонтакте». Их содержание не уточняется. Силовики рассмотрели в его текстах признаки дискредитации российской армии. Напомним, что Боровик был парламентарием с 2013 по 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Депутат#Армия#Роскомнадзор#Андрей Альшевских#Терроризм#Власти#18+#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина
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