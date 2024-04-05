Экс-депутата Гордумы Екатеринбурга обвиняют в оправдании терроризма

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он предположил, что Боровик уже не в России. Дело возбудили после публикации экс-парламентария в соцсетях.
В связи с этим в Роскомнадзор прокуратура отправила требование о блокировке соцсетей Боровика с теми постами. Материалы дела передали в СК.
Известно, что посты Боровик публиковал во «ВКонтакте». Их содержание не уточняется. Силовики рассмотрели в его текстах признаки дискредитации российской армии. Напомним, что Боровик был парламентарием с 2013 по 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле местный житель заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.