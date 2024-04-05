Эксперт ВШЭ назвала плюсы и минусы ужесточения миграционного законодательства в РФ

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
О необходимости ужесточения миграционного законодательства в России говорят давно, Однако после недавних трагических событий в Красногорске в обществе появился запрос на быстрые и жесткие решения. О том, к чему они могут привести, в интервью «Новым известиям» рассказала руководитель Института развития креативных технологий ВШЭ, профессор Татьяна Абанкина.
По ее словам, одной из первых мер будет внедрение проектной работы, когда после выполнения определенных задач люди будут возвращаться на родину. Если говорить, например, о такой отрасли, как строительство, то здесь схема более понятна. Однако в сфере ЖКХ, уборки, где услуги мигрантов требуются постоянно, придется разрабатывать особые виды договоров.
Минтруд предлагает ограничить срок заключения договора с мигрантами двумя годами, а набирать рабочих исключительно по квотам. При этом при переходе иностранного рабочего на другое место он должен будет покинуть России в течение 15 дней. Все это, безусловно, сократит число мигрантов, постоянно проживающих на территории России.
Мигранты должны приезжать только по квотам и только туда, где они действительно нужны, — считает эксперт ВШЭ.
Однако заменить мигрантов в России будет очень непросто, говорит Татьяна Абанкина. Безработица в России сегодня находится на рекордно низком уровне, и вряд ли кто-то из граждан России согласится на низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд на постоянной основе. Заполнить эту нишу не помогут даже студенты, которые не горят желанием подметать улицы, а вместо этого идут работать в пункты выдачи Ozon или Wildberries. Скорее всего, после массового оттока мигрантов забирать товары из пунктов доставки людям придется самостоятельно. Кроме того, вырастут цены на такси и повысится стоимость коммунальных услуг.
Заменить выходцев из Средней Азии, по сути, некем. В регионах Дальнего Востока работают китайцы, но это не массовое явление. Индия могла бы предоставить рабочую силу, но у индийцев возникнут большие сложности с ассимиляцией и изучение русского языка.
Скорее всего, каких-то крайне жестких мер со стороны России не будет, считает эксперт ВШЭ, однако законодательство станет более прозрачным и регламентированным.
Ранее мигранты в Екатеринбурге выстроились в огромную очередь за новыми правами.