Эксперт ВШЭ назвала плюсы и минусы ужесточения миграционного законодательства в РФ

Однако заменить мигрантов в России будет очень непросто, говорит Татьяна Абанкина. Безработица в России сегодня находится на рекордно низком уровне, и вряд ли кто-то из граждан России согласится на низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд на постоянной основе. Заполнить эту нишу не помогут даже студенты, которые не горят желанием подметать улицы, а вместо этого идут работать в пункты выдачи Ozon или Wildberries. Скорее всего, после массового оттока мигрантов забирать товары из пунктов доставки людям придется самостоятельно. Кроме того, вырастут цены на такси и повысится стоимость коммунальных услуг.