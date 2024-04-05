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Министр Валерий Фальков прилетит в Нижний Тагил

Федеральный министр прилетит в Нижний Тагил

5 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

Министр Валерий Фальков прилетит в Нижний Тагил

Нижний Тагил посетит министр науки РФ Валерий Фальков. Его приезд намечен на 8 апреля.

Министр планирует поучаствовать в обсуждении вопросов подготовки специалистов для предприятий, пишет Ура.ру со ссылкой на собственного инсайдера.

В Свердловской области решение этих вопросов проводится по особому сценарию, год назад новую систему стал внедрять глава региона Евгений Куйвашев.

Отмечается, что в планах у Фалькова — посещение техникумов, участвующих в реформе. Заглянет он и на УВЗ.

Напомним, что по планам реформы — все учреждения среднего профобразования будут контролироваться министерствами. Список состоит из 22 учреждений. Цель — решить вопросы с дефицитом кадров.

Ранее сообщалось, что острая нехватка швей и технологов наблюдается в уральской столице.

В Свердловской области нашли оригинальное решение проблемы дефицита кадров
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#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Контроль#Евгений Куйвашев#УВЗ#Реформа#Визит#Екатеринбург#Рабочий визит#Техникумы#Дефицит кадров#Учреждения#Дарья Сорокина#Федеральный министр
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