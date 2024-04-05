Федеральный министр прилетит в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Министр планирует поучаствовать в обсуждении вопросов подготовки специалистов для предприятий, пишет Ура.ру со ссылкой на собственного инсайдера.
В Свердловской области решение этих вопросов проводится по особому сценарию, год назад новую систему стал внедрять глава региона Евгений Куйвашев.
Отмечается, что в планах у Фалькова — посещение техникумов, участвующих в реформе. Заглянет он и на УВЗ.
Напомним, что по планам реформы — все учреждения среднего профобразования будут контролироваться министерствами. Список состоит из 22 учреждений. Цель — решить вопросы с дефицитом кадров.
Ранее сообщалось, что острая нехватка швей и технологов наблюдается в уральской столице.