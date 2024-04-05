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Физики обнаружили стоячие спиральные волны в колонии бактерий

5 апреля 2024, 15:44
Группа ученых из Китайского университета Гонконга провела исследование, в ходе которого были обнаружены стоячие спиральные волны в колониях бактерий, включая синегнойную палочку. Полученные данные были опубликованы в журнале Nature Physics.

Исследователи, во главе с профессором У Илинем, изучали работу ворсинок синегнойных палочек, которые используются ими для крепления к другим клеткам или неживой материи, пишет pravda.ru.

Оказалось, что при взаимодействии этих белковых структур между собой, бактерии создают заметные волны, распространяющиеся радиально со скоростью от 1 до 3 микрометров в секунду от центра.

Для проверки того, что эти колебания возникают не случайно, а являются результатом коллективной активности бактерий, ученые вырастили тонкие биопленки из этих микроорганизмов. И на них также были зафиксированы похожие волны.

Такие же колебания наблюдаются при исследовании сердца и мозга человека, что позволяет использовать колонии бактерий в качестве более простого механического аналога этих сложных живых систем.

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