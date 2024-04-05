Физики обнаружили стоячие спиральные волны в колонии бактерий

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Исследователи, во главе с профессором У Илинем, изучали работу ворсинок синегнойных палочек, которые используются ими для крепления к другим клеткам или неживой материи, пишет pravda.ru.
Оказалось, что при взаимодействии этих белковых структур между собой, бактерии создают заметные волны, распространяющиеся радиально со скоростью от 1 до 3 микрометров в секунду от центра.
Для проверки того, что эти колебания возникают не случайно, а являются результатом коллективной активности бактерий, ученые вырастили тонкие биопленки из этих микроорганизмов. И на них также были зафиксированы похожие волны.
Такие же колебания наблюдаются при исследовании сердца и мозга человека, что позволяет использовать колонии бактерий в качестве более простого механического аналога этих сложных живых систем.