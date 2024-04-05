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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В Екатеринбурге на улице Металлургов загорелась «Газель» с картоном

«Газель» с картоном вспыхнула на улице Металлургов в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 09:19
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Металлургов загорелась «Газель» с картоном

Машина, которая ехала по улице Металлургов в Екатеринбурге, загорелась самопроизвольно. На помощь пришел экипаж ДПС.

В Екатеринбурге дознаватели устанавливают причину ЧП с грузовой «Газелью», перевозившей картон. Машина самопроизвольно загорелась утром в пятницу, 5 апреля, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителю помог экипаж ДПС, который незамедлительно прибыл на место. Также к месту происшествия для тушения открытого огня были вызваны спасатели. В результате происшествия пострадавших нет.

В конце марта в Екатеринбурге водитель, уснувший за рулем, чуть не сгорел заживо.

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#Происшествия#Пожар#ГИБДД#Газель#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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