«Газель» с картоном вспыхнула на улице Металлургов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Екатеринбурге дознаватели устанавливают причину ЧП с грузовой «Газелью», перевозившей картон. Машина самопроизвольно загорелась утром в пятницу, 5 апреля, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Водителю помог экипаж ДПС, который незамедлительно прибыл на место. Также к месту происшествия для тушения открытого огня были вызваны спасатели. В результате происшествия пострадавших нет.
В конце марта в Екатеринбурге водитель, уснувший за рулем, чуть не сгорел заживо.