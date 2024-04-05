Холодный фронт с дождем и снегом придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По словам синоптика Алексея Пулина, в пятницу холодный фронт начнет движение. Он принесет за собой холодный воздух. Он находится в тылу циклона Patricia.
В этот период ожидаются дожди в дневное время. При этом к вечеру они будут сменяться снегом. Перед наступлением фронта в регионе потеплеет до +15 градусов. Минусовые температуры придут уже в ночь на 6 апреля.
В Нижнем Тагиле теплая погода сохранится в течение всего дня. Потеплеет до +14 градусов. При этом к вечеру ожидается дождь. Ветер усилится до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. При этом в течение для 6 апреля похолодает до нуля градусов.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был зафиксирован температурный рекорд. А в Нижнем Тагиле в выходные также ожидается похолодание. В частности, прогнозируются осадки в виде дождя и снижение температуры до минусовых значений в ночное время.