Иномарка столкнулась с фурой и влетела в остановку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Машина марки Hyundai влетела в павильон «Микрорайон Комсомольский». Это случилось на дублере Сибирского тракта, сообщается в паблике «Екатеринбург ЧП».
На месте происществия трудятся представители ГИБДД и скорой. В этой зоне замечена пробка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки на самокате протаранили киоск с шаурмой. Там разбито стекло. Стекло посыпалось прямо под ноги клиентам заведения. Один хулиган сразу же убежал.
Также ранее водитель иномарки сбила девушку на переходе в Нижнем Тагиле. Автомобилистка не заметила пешехода, потому что на ней была черная одежда.