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Иномарка столкнулась с фурой и влетела в остановку в Екатеринбурге

Иномарка столкнулась с фурой и влетела в остановку в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 09:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге машина врезалась в остановку после столкновения с грузовиком. Это произошло в утреннее время 5 апреля.

Машина марки Hyundai влетела в павильон «Микрорайон Комсомольский». Это случилось на дублере Сибирского тракта, сообщается в паблике «Екатеринбург ЧП».

На месте происществия трудятся представители ГИБДД и скорой. В этой зоне замечена пробка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки на самокате протаранили киоск с шаурмой. Там разбито стекло. Стекло посыпалось прямо под ноги клиентам заведения. Один хулиган сразу же убежал.

Также ранее водитель иномарки сбила девушку на переходе в Нижнем Тагиле. Автомобилистка не заметила пешехода, потому что на ней была черная одежда.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Столкновение#Остановка#Скорая#Иномарка#Фура#Пробка#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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