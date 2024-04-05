Кульберг: подозреваемые в теракте в «Крокусе» недостойны упоминать имя Аллаха

Митрополит Екатеринбургский высказался после задержания подозреваемых в теракте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг высказался после задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл». По его мнению, они не должны прикрываться Аллахом, так как они не достойны этого.