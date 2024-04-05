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Митрополит Екатеринбургский высказался после задержания подозреваемых в теракте

Кульберг: подозреваемые в теракте в «Крокусе» недостойны упоминать имя Аллаха

5 апреля 2024, 05:27
Фото: 1MI

Митрополит Екатеринбургский высказался после задержания подозреваемых в теракте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг высказался после задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл». По его мнению, они не должны прикрываться Аллахом, так как они не достойны этого.

Кульберг ранее принимал участие в ифтаре, вечерней встречей перед тем, как совершается чтение Корана в Рамадан. Он отметил, что в глазах мусульман он увидел понимание и уважение народов.

Пусть так и будет. И пусть «герои» сегодняшних новостей не прикрывают свои кровавые поступки именем Аллаха. Они этого недостойны, — написал Кульберг в telegram-канале.

Также он отметил, что истинный мусульманин и христианин не поднимут руку на тех, кто не может защититься. Кульберг добавил, что сейчас верующие вместе сражаются на западных рубежах.

Напомним, одного из предполагаемых пособников теракта задержали в Екатеринбурге. Помимо него были задержаны подозреваемые в Омске и Москве.

Опубликованы кадры задержания напавших на «Крокус» пособников террористов
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#Общество#Церковь#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Митрополит#Высказывание#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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