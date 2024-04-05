Кульберг: подозреваемые в теракте в «Крокусе» недостойны упоминать имя Аллаха

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Кульберг ранее принимал участие в ифтаре, вечерней встречей перед тем, как совершается чтение Корана в Рамадан. Он отметил, что в глазах мусульман он увидел понимание и уважение народов.
Пусть так и будет. И пусть «герои» сегодняшних новостей не прикрывают свои кровавые поступки именем Аллаха. Они этого недостойны, — написал Кульберг в telegram-канале.
Также он отметил, что истинный мусульманин и христианин не поднимут руку на тех, кто не может защититься. Кульберг добавил, что сейчас верующие вместе сражаются на западных рубежах.
Напомним, одного из предполагаемых пособников теракта задержали в Екатеринбурге. Помимо него были задержаны подозреваемые в Омске и Москве.