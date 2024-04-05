На улице Пехотинцев в Екатеринбурге отцы устроили перестрелку около детского сада

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
Два отца устроили разборки, пока ждали детей около дошкольного учреждения. Во время ссоры один из участников конфликта получил пулю в живот, сообщает Ural Mash.
Мужчину экстренно госпитализировали в городскую больницу №23. Его оппонент покинул место происшествия на синем Chevrolet вместе с женой и ребенком.
В причинах конфликта уже разбираются правоохранители.
В Екатеринбурге будут судить мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич».