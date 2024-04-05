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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Екатеринбурге двое мужчин устроили перестрелку около дошкольного учреждения

На улице Пехотинцев в Екатеринбурге отцы устроили перестрелку около детского сада

5 апреля 2024, 14:48
Фото: Ural Mash

В Екатеринбурге двое мужчин устроили перестрелку около дошкольного учреждения

Мужчину с раной живота госпитализировали с места перестрелки на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Нападавший скрылся на автомобиле.

Два отца устроили разборки, пока ждали детей около дошкольного учреждения. Во время ссоры один из участников конфликта получил пулю в живот, сообщает Ural Mash.

Мужчину экстренно госпитализировали в городскую больницу №23. Его оппонент покинул место происшествия на синем Chevrolet вместе с женой и ребенком.

В причинах конфликта уже разбираются правоохранители.

В Екатеринбурге будут судить мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич».

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#Происшествия#Стрельба#Конфликт#Рана живота#Рана#18+#Екатеринбург#Госпитализировали#Скрылся#Дарья Бобровицкая
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