Названо имя умершей в колледже Екатеринбурга учительницы

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Женщина была педагогом-психологом. Ее звали Снежана и ей было 45 лет, пишет Ура.ру. Работала она в Екатеринбургском монтажном колледже.
Рабочий стаж преподавательницы составлял 16 лет. В колледже она трудилась около четырех лет.
Известно, что коллеги женщины вызывали скорую помощь для нее в течение дня пять раз. Сперва приехал один медработник с чемоданом, но без реанимационных приспособлений. Хотя коллеги заранее указали, что учительница без сознания.
Далее, как утверждают коллеги Снежаны, уже сам медбрат вызвал реанимацию. Она была на месте спустя 30 минут, учительница уже была мертва.
Инсайдер пояснил, что женщина давно жаловалась на сердце. Сегодня вечером у нее была запись к врачу.
В скорой помощи сообщили, что после приезда медиков преподавательнице стало хуже. Далее, как утверждают здесь, реанимация приехала за две минуты. Однако спасти женщину не удалось.
Предварительно известно, что у учительницы произошел сердечный приступ.