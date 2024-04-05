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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Для умершей учительницы из Екатеринбурга пять раз вызывали скорую

Названо имя умершей в колледже Екатеринбурга учительницы

5 апреля 2024, 13:18
Фото: 1MI

Для умершей учительницы из Екатеринбурга пять раз вызывали скорую

Стало известно, как зовут учительницу, которая умерла 5 апреля на рабочем месте в колледже Екатеринбурга.

Женщина была педагогом-психологом. Ее звали Снежана и ей было 45 лет, пишет Ура.ру. Работала она в Екатеринбургском монтажном колледже.

Рабочий стаж преподавательницы составлял 16 лет. В колледже она трудилась около четырех лет.

Известно, что коллеги женщины вызывали скорую помощь для нее в течение дня пять раз. Сперва приехал один медработник с чемоданом, но без реанимационных приспособлений. Хотя коллеги заранее указали, что учительница без сознания.

Далее, как утверждают коллеги Снежаны, уже сам медбрат вызвал реанимацию. Она была на месте спустя 30 минут, учительница уже была мертва.

Инсайдер пояснил, что женщина давно жаловалась на сердце. Сегодня вечером у нее была запись к врачу.

В скорой помощи сообщили, что после приезда медиков преподавательнице стало хуже. Далее, как утверждают здесь, реанимация приехала за две минуты. Однако спасти женщину не удалось.

Предварительно известно, что у учительницы произошел сердечный приступ.

Учительница умерла на рабочем месте в колледже в Екатеринбурге
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