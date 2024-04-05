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Нижнем Тагиле закупают автобус для социального центра

Новый безопасный автобус для перевозки детей появится в соццентре Нижнего Тагила

5 апреля 2024, 12:48
Фото: 1MI

Нижнем Тагиле закупают автобус для социального центра

Специальный автобус для перевозки детей закупает комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района Нижнего Тагила. На это выделено почти 4,7 миллиона рублей.

Специальный автобус для перевозки детей должен быть поставлен в учреждение в течение двух месяцев. Согласно техзаданию, это будет новый желтый ПАЗ 32053-70 или его эквивалент 2024 года выпуска, имеющий всю нормативно-техническую документацию.

Транспорт с цветной надписью «ДЕТИ» сможет перевозить одновременно 23 пассажира. 22 места будут предназначены для детей и одно для сопровождающего взрослого. Все сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности, а детские — специальными, с 4-х точечным креплением.

Необходимо, чтобы в автобусе были тахограф, устройство вызова экстренных и оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС», проблесковый маячок, аптечка, огнетушитель и запасное колесо.

Гарантия на товар составит два года или 60 тысяч километров пробега. Доставить транспорт необходимо в Нижний Тагил на улицу Землячки, 3.

А с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле вышли на линию еще пять маршрутов муниципальных автобусов.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Автобус#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка#Социальный центр
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