Новый безопасный автобус для перевозки детей появится в соццентре Нижнего Тагила

Специальный автобус для перевозки детей должен быть поставлен в учреждение в течение двух месяцев. Согласно техзаданию, это будет новый желтый ПАЗ 32053-70 или его эквивалент 2024 года выпуска, имеющий всю нормативно-техническую документацию.