Новый безопасный автобус для перевозки детей появится в соццентре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Специальный автобус для перевозки детей должен быть поставлен в учреждение в течение двух месяцев. Согласно техзаданию, это будет новый желтый ПАЗ 32053-70 или его эквивалент 2024 года выпуска, имеющий всю нормативно-техническую документацию.
Транспорт с цветной надписью «ДЕТИ» сможет перевозить одновременно 23 пассажира. 22 места будут предназначены для детей и одно для сопровождающего взрослого. Все сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности, а детские — специальными, с 4-х точечным креплением.
Необходимо, чтобы в автобусе были тахограф, устройство вызова экстренных и оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС», проблесковый маячок, аптечка, огнетушитель и запасное колесо.
Гарантия на товар составит два года или 60 тысяч километров пробега. Доставить транспорт необходимо в Нижний Тагил на улицу Землячки, 3.
А с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле вышли на линию еще пять маршрутов муниципальных автобусов.