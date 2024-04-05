Облава на мигрантов прошла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Рейд состоялся 5 апреля. Силовики раздавали иностранцам повестки в военкомат. Речь идет о тех мигрантах, которые имеют российское гражданство.
Всего силовики поймали 14 мигрантов, не вставших ранее на воинский учет, пишет Ура.ру. Рейд прошел в разных торговых точках города.
Теперь эти мигранты должны прийти в военкомат для оформления документации, а рейды продолжатся и будут проводиться регулярно. Всего с начала года в уральской столице на учет встали свыше 670 иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что пришедшим в екатеринбуржском ГИБДД мигрантам выдают повестки.