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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Облава на мигрантов прошла в Екатеринбурге

Облава на мигрантов прошла в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов устроили облаву на мигрантов, которые не встали на воинский учет.

Рейд состоялся 5 апреля. Силовики раздавали иностранцам повестки в военкомат. Речь идет о тех мигрантах, которые имеют российское гражданство.

Всего силовики поймали 14 мигрантов, не вставших ранее на воинский учет, пишет Ура.ру. Рейд прошел в разных торговых точках города.

Теперь эти мигранты должны прийти в военкомат для оформления документации, а рейды продолжатся и будут проводиться регулярно. Всего с начала года в уральской столице на учет встали свыше 670 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что пришедшим в екатеринбуржском ГИБДД мигрантам выдают повестки.

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