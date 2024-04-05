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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Обнаглевший УСМ, бизнес на грани разорения, битва за парковку и шашлыки под вопросом

Обнаглевший УСМ, бизнес на грани разорения, битва за парковку и шашлыки под вопросом

5 апреля 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
Мэрия Тагила намерена принять сложное, но важное решение по поводу УСМ. Предприниматели несут убытки из-за ремонта в центре. Тагильчанин с ОВЗ полтора года сражается за свои права. В регионе стартовал пожароопасный сезон. Об этих и других событиях в Тагиле и области 5 апреля — в наших итогах.

В мэрии Нижнего Тагила ищут выход из ситуации с затянувшимся ремонтом путепровода на Циолковского. Накануне, 4 апреля, в администрацию вызвали руководителя «Уралстроймонтажа» Алексея Голященко. Городские власти попросили ответить его на ряд вопросов, но ответов так и не добились. И сейчас чиновники всерьез задумываются об окончательном расторжении контракта с недобросовестными дорожниками.

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Недовольны последствиями исполнения контракта «Уралстроймонтажем» и тагильские бизнесмены. Один из них утверждает, что несет колоссальные убытки из-за перекопанной улицы Октябрьской Революции. Предприниматель просто берется за голову: после введения санкций он перестроил логистику и наладил сотрудничество с иностранными партнерами, но теперь его дело губит «мелочь» в виде перерытой дороги.

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У Андрея Дьякова из Нижнего Тагила своя битва: вот уже полтора года он пытается на постоянной основе установить около дома знак «парковка для инвалидов». У мужчины ограничена подвижность, поэтому он в основном передвигается на машине и хотел бы ставить ее максимально близко к подъезду. Однако пока отстоять свои права у него не получается — управляющая компания отказывается удовлетворить его просьбу. И теперь тагильчанин намерен добиваться справедливости в суде.

Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
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В Свердловской области с 5 апреля действует пожароопасный сезон. Гулять в лесу по-прежнему можно, однако при соблюдении ряда условий, напоминают в МЧС. Например, в лесном массиве запрещено разводить костры: шашлыки можно жарить на расстоянии не менее 100 метров от деревьев. При разведении огня вокруг не должно быть травы или сухого мусора. Также любители отдыха на природе должны иметь при себе ведро с водой.

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TagilCity.ru рассказывает историю успеха уроженца Нижнего Тагила Михаила Галямова, который прошел путь от простого рабочего на заводе до бизнесмена. Молодой человек уверен, что главное — найти свою нишу и заниматься тем, что тебе действительно интересно. Сегодня Михаил занимается вендингом в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге и утверждает, что вместе с командой совершил в этом деле настоящую революцию.

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