Обнаглевший УСМ, бизнес на грани разорения, битва за парковку и шашлыки под вопросом

У Андрея Дьякова из Нижнего Тагила своя битва: вот уже полтора года он пытается на постоянной основе установить около дома знак «парковка для инвалидов». У мужчины ограничена подвижность, поэтому он в основном передвигается на машине и хотел бы ставить ее максимально близко к подъезду. Однако пока отстоять свои права у него не получается — управляющая компания отказывается удовлетворить его просьбу. И теперь тагильчанин намерен добиваться справедливости в суде.