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Бизнесмены жалуются на убытки из-за замершего ремонта в центре Нижнего Тагила

«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции

5 апреля 2024, 03:16
Фото: tagilcity.ru

Бизнесмены жалуются на убытки из-за замершего ремонта в центре Нижнего Тагила

Предприниматель из Нижнего Тагила рассказал, что из-за затянувшегося ремонта улицы Октябрьской революции он терпит колоссальные убытки. У бизнесмена магазин по продаже моторных масел. Помощи у чинов просят и другие бизнесмены, чьи компании оказались в радиусе пррблемного ремонта дороги.

По словам Владимира Киселева, в связи с разрытой улицей у торговой точки катастрофически поменялась работа. Предприниматель даже после введения санкций смог наладить работу с иностранными поставщиками, но не может добиться нормальной работы магазина в Нижнем Тагиле.

Оборот магазина упал примерно на 50%, так как нет доступа покупателям, нет парковок, везде грязь, рядом ров примерно два метра глубиной. Соответственно, ни подвоза товара нет, ни посетителей, — рассказал бизнесмен TagilCity.ru.

Он считает, что вся эта ситуация с ремонтом УСМ является саботажем и компетентные органы должны разобраться, с чьей стороны. Тагильчанин надеется, что это произойдет побыстрее, потому что сейчас озвучены сроки, которые для него неприемлемы.

Я собственник магазина, это мое помещение. Я плачу налоги. И что теперь, я должен искать какое-то другое место и переезжать? Нет, конечно. Мы существуем уже более 15 лет. Продаем немецкую продукцию, моторные масла, — отметил предприниматель.

Владимир Киселев выразил надежду, что администрация города договорится с подрядчиком - текущим или новым, который закончит этот объект.

Напомним, «Уралстроймонтаж», который занимается ремонтом путепровода на улице Циолковского и улицы Октябрьской революции, задолжал более 100 миллионов налогов.

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