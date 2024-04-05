«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам Владимира Киселева, в связи с разрытой улицей у торговой точки катастрофически поменялась работа. Предприниматель даже после введения санкций смог наладить работу с иностранными поставщиками, но не может добиться нормальной работы магазина в Нижнем Тагиле.
Оборот магазина упал примерно на 50%, так как нет доступа покупателям, нет парковок, везде грязь, рядом ров примерно два метра глубиной. Соответственно, ни подвоза товара нет, ни посетителей, — рассказал бизнесмен TagilCity.ru.
Он считает, что вся эта ситуация с ремонтом УСМ является саботажем и компетентные органы должны разобраться, с чьей стороны. Тагильчанин надеется, что это произойдет побыстрее, потому что сейчас озвучены сроки, которые для него неприемлемы.
Я собственник магазина, это мое помещение. Я плачу налоги. И что теперь, я должен искать какое-то другое место и переезжать? Нет, конечно. Мы существуем уже более 15 лет. Продаем немецкую продукцию, моторные масла, — отметил предприниматель.
Владимир Киселев выразил надежду, что администрация города договорится с подрядчиком - текущим или новым, который закончит этот объект.
Напомним, «Уралстроймонтаж», который занимается ремонтом путепровода на улице Циолковского и улицы Октябрьской революции, задолжал более 100 миллионов налогов.