«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции

Он считает, что вся эта ситуация с ремонтом УСМ является саботажем и компетентные органы должны разобраться, с чьей стороны. Тагильчанин надеется, что это произойдет побыстрее, потому что сейчас озвучены сроки, которые для него неприемлемы.