Под Екатеринбургом мужчина хотел разминировать свой огород и подорвался на мине

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Свердловчанин предпринимал попытку распилить снаряд у себя в саду, сообщается в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Самостоятельное разминирование привело к взрыву. СК сейчас выясняет, как именно все это произошло.
Мужчину звали Александр, ему было 44 года. Недалеко от места, где он жил, размещен полигон, где ликвидируют боеприпасы. Зачастую они взрываются.
Ранее сообщалось, что мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне. Известно, что мужчина подорвался на мине. О его смерти родные узнали лишь спустя полтора года.