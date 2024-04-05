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Мужчина подорвался на снаряде и умер под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом мужчина хотел разминировать свой огород и подорвался на мине

5 апреля 2024, 07:32
Фото: 1MI

Мужчина подорвался на снаряде и умер под Екатеринбургом

В поселке Соколовка, который находится недалеко от Верхней Пышмы, мужчина подорвался на снаряде. Он скончался.

Свердловчанин предпринимал попытку распилить снаряд у себя в саду, сообщается в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Самостоятельное разминирование привело к взрыву. СК сейчас выясняет, как именно все это произошло.

Мужчину звали Александр, ему было 44 года. Недалеко от места, где он жил, размещен полигон, где ликвидируют боеприпасы. Зачастую они взрываются.

Ранее сообщалось, что мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне. Известно, что мужчина подорвался на мине. О его смерти родные узнали лишь спустя полтора года.

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#Происшествия#Свердловская область#Верхняя Пышма#Взрыв#Дом#Мина#Сад#Полигон#Снаряд#18+#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина
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