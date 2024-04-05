Порноактриса из Екатеринбурга получила награду от Pornhub

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Супруг девушки сказал, что награждение проводилось в США, но на мероприятие пара не приехала. И мужчина и девушка родились в Екатеринбурге, но из страны уехали. Самой актрисе 22 года, а ее супругу— 33, пишет Е1.
Супруги отмечают, что первыми стали использовать косплей в порно и считают это секретом своего успеха. Ранее парень и девушка были ролевиками и фехтовальщиками. Они интересуются фэнтези, Средневековьем и аниме. Актриса начинала карьеру в качестве художника и дизайнера, а потом стала увлекаться косплеем. Однако самым любимым стала именно Sweetie Fox.
Съемки актриса ведет только со своим супругом. На роликах у них миллионы просмотров. При этом пара очень гордится своими занятиями.