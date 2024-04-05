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Updated Сегодня, 04:18

Порноактриса из Екатеринбурга получила награду от Pornhub

Порноактриса из Екатеринбурга получила награду от Pornhub

5 апреля 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney
Порноактриса Sweetie Fox получила награду за ролики на Pornhub. Она стала победительницей номинации «Любимые косплеерши». Зрители отдали ей больше всего голосов.

Супруг девушки сказал, что награждение проводилось в США, но на мероприятие пара не приехала. И мужчина и девушка родились в Екатеринбурге, но из страны уехали. Самой актрисе 22 года, а ее супругу— 33, пишет Е1.

Супруги отмечают, что первыми стали использовать косплей в порно и считают это секретом своего успеха. Ранее парень и девушка были ролевиками и фехтовальщиками. Они интересуются фэнтези, Средневековьем и аниме. Актриса начинала карьеру в качестве художника и дизайнера, а потом стала увлекаться косплеем. Однако самым любимым стала именно Sweetie Fox.

Съемки актриса ведет только со своим супругом. На роликах у них миллионы просмотров. При этом пара очень гордится своими занятиями.

Напомним, ранее Sweetie Fox была награждена «порно-Оскаром».

#Общество#Награда#Актриса#18+#Екатеринбург#Косплей#Ирина Кирилова
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