Порноактриса из Екатеринбурга получила награду от Pornhub

Супруги отмечают, что первыми стали использовать косплей в порно и считают это секретом своего успеха. Ранее парень и девушка были ролевиками и фехтовальщиками. Они интересуются фэнтези, Средневековьем и аниме. Актриса начинала карьеру в качестве художника и дизайнера, а потом стала увлекаться косплеем. Однако самым любимым стала именно Sweetie Fox.