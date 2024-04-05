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В гимназии №12 Екатеринбурга школьнику на перемене сломали позвоночник

Пятикласснику из гимназии №12 Екатеринбурга сломали позвоночник на перемене

5 апреля 2024, 10:13
Фото: E1.ru

В гимназии №12 Екатеринбурга школьнику на перемене сломали позвоночник

Дети из екатеринбургской гимназии №12 бесились на перемене, упали втроем на своего одноклассника и навалились ему на шею.

Школьники слишком активно играли и в какой-то момент втроем навалились на одноклассника, который находился рядом. После этого ребенка сильно затрясло, пишет E1.ru со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Учителей рядом не оказалось, они находились на срочном совещании. Дети позвали взрослых, вызвали скорую. Пострадавшего мальчика госпитализировали в горбольницу №9. Здесь ему диагностировали компрессионный перелом третьего и четвертого позвонков.

В департаменте образования факт происшествия не отрицают. По словам чиновников, ребенку сотрудники лицея своевременно оказали помощь, однако проверка все равно будет проведена.

Ранее в поселке Таватуй пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры.

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#Происшествия#Ребенок#Школа#Скорая помощь#Перелом позвоночника#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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