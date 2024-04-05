Пятикласснику из гимназии №12 Екатеринбурга сломали позвоночник на перемене

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Школьники слишком активно играли и в какой-то момент втроем навалились на одноклассника, который находился рядом. После этого ребенка сильно затрясло, пишет E1.ru со ссылкой на очевидца.
Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Учителей рядом не оказалось, они находились на срочном совещании. Дети позвали взрослых, вызвали скорую. Пострадавшего мальчика госпитализировали в горбольницу №9. Здесь ему диагностировали компрессионный перелом третьего и четвертого позвонков.
В департаменте образования факт происшествия не отрицают. По словам чиновников, ребенку сотрудники лицея своевременно оказали помощь, однако проверка все равно будет проведена.
Ранее в поселке Таватуй пятиклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры.