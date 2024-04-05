Работница завода подделывала чеки и украла миллион в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Она была ответственна за закупку поддонов и фенопласта в фирме «Эмлет», которая изготавливает алюминиевую посуду, пишет «Урал Мэш».
Начальству женщины стало известно, что за 2021–2022 годы на завод поступило меньше поддонов, чем указывалось в документации, и обратилось в правоохранительные органы.
По информации канала, женщина занималась подделкой чеков для бухгалтерии и при помощи этих действий присвоила себе миллион. В отношении сотрудницы завели уголовное дело, ее имущество теперь арестовано.
Ранее тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала.