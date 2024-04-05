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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Работницу завода подозревают в краже миллиона в Каменске-Уральском

Работница завода подделывала чеки и украла миллион в Каменске-Уральском

5 апреля 2024, 13:02
Фото: 1MI

Работницу завода подозревают в краже миллиона в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском под следствием находится руководительница службы логистики АО «Демидовский завод». Ей 51 год.

Она была ответственна за закупку поддонов и фенопласта в фирме «Эмлет», которая изготавливает алюминиевую посуду, пишет «Урал Мэш».

Начальству женщины стало известно, что за 2021–2022 годы на завод поступило меньше поддонов, чем указывалось в документации, и обратилось в правоохранительные органы.

По информации канала, женщина занималась подделкой чеков для бухгалтерии и при помощи этих действий присвоила себе миллион. В отношении сотрудницы завели уголовное дело, ее имущество теперь арестовано.

Ранее тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала.

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#Каменск-Уральский#Полиция#Уголовное дело#Кража#Бухгалтерия#Следствие#Арест имущества#Демидовский завод#Екатеринбург#Начальница#Дарья Сорокина
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