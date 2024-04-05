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В Нижнем Тагиле пассажирка автобуса ЕВРАЗ НТМК получила травмы

Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле

5 апреля 2024, 11:02
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пассажирка автобуса ЕВРАЗ НТМК получила травмы

Утром 5 апреля в Нижнем Тагиле произошел дорожный инцидент, в котором пострадала пассажирка автобуса ЕВРАЗ НТМК.

Утром 5 апреля, в 7:50 часов, у здания налоговой по улице Ломоносова водитель автобуса «Нефаз», развозящий работников предприятия, резко затормозил перед пешеходным переходом.

В результате этого, пассажир автобуса 62-летняя женщина упала и травмировалась, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

На место были вызваны сотрудники ГАИ, а также бригада медицинской помощи. Женщину осмотрели и диагностировали у нее ушиб волосистой части головы. Позже ее отпустили домой.

Очевидцы рассказали, что из-за инцидента с пешеходом, автобус в присутствии сотрудников ДПС стоял на месте происшествия больше часа. Из-за этого на участке дороги в сторону Челюскинцев движение автомобилей было затруднено. Пассажиры при этом вышли на улицу и продолжали ждать, когда их увезут дальше по маршруту.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, в конце марта под Нижним Тагилом автобус ЕВРАЗ улетел в кювет в районе Черноисточинска. Пассажиры и водитель не пострадали.

Под Нижним Тагилом автобус компании ЕВРАЗ НТМК улетел в кювет
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#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травма#ГИБДД#ЕВРАЗ НТМК#Автобус#Травмы#Екатеринбург#ЕВРАЗ#Юлия Мамонтова
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