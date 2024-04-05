Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле

Очевидцы рассказали, что из-за инцидента с пешеходом, автобус в присутствии сотрудников ДПС стоял на месте происшествия больше часа. Из-за этого на участке дороги в сторону Челюскинцев движение автомобилей было затруднено. Пассажиры при этом вышли на улицу и продолжали ждать, когда их увезут дальше по маршруту.