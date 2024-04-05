Росгвардия ищет военных на остановках в Екатеринбурге

Отмечается, что кандидаты сами выбирают срок контракта. Можно выбрать, служить два или три года. Военным обещают лечение, питание, форму. Все это предоставляется бесплатно. Ежегодный отдых составляет 35 дней. Также есть 13-я зарплата и предусмотрен отдых в санатории.