tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Росгвардия ищет военных на остановках в Екатеринбурге

Росгвардия ищет военных на остановках в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI
На остановках Екатеринбурга появились объявления о приеме на службу по контракту. Прием ведется в войска Росгвардии. Оплата предлагается в размере от 40 тысяч.

Такие суммы получают солдаты и сержанты, если звание выше, то и оклад выше. Одно из объявлений о наборе было замечено остановке «Фрунзе», пишет Е1.

Отмечается, что кандидаты сами выбирают срок контракта. Можно выбрать, служить два или три года. Военным обещают лечение, питание, форму. Все это предоставляется бесплатно. Ежегодный отдых составляет 35 дней. Также есть 13-я зарплата и предусмотрен отдых в санатории.

При заключении контракта разово платят 195 тысяч рублей, в отдельных случаях возможна компенсация жилья. Спросом пользуются водители, стрелки, разнорабочие, а также ряд представителей других профессий.

Напомним, что недавно военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата.

В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловского военного родные не могут похоронить два месяцаВоенные из Нижнего Тагила уничтожили диверсантов во время учений
#Общество#Свердловская область#Жилье#Зарплата#Контракт#Остановка#Водитель#Росгвардия#Отпуск#Повар#Санаторий#Стрелок#Военная служба#Набор#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Оклад#Сварщик
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Сегодня, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Сегодня, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Сегодня, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Сегодня, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Сегодня, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Сегодня, 11:02
"