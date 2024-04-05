Росгвардия ищет военных на остановках в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Такие суммы получают солдаты и сержанты, если звание выше, то и оклад выше. Одно из объявлений о наборе было замечено остановке «Фрунзе», пишет Е1.
Отмечается, что кандидаты сами выбирают срок контракта. Можно выбрать, служить два или три года. Военным обещают лечение, питание, форму. Все это предоставляется бесплатно. Ежегодный отдых составляет 35 дней. Также есть 13-я зарплата и предусмотрен отдых в санатории.
При заключении контракта разово платят 195 тысяч рублей, в отдельных случаях возможна компенсация жилья. Спросом пользуются водители, стрелки, разнорабочие, а также ряд представителей других профессий.
Напомним, что недавно военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата.