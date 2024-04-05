Российские кинотеатры могут отменить показ иностранных лент в майские праздники

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
К компании «Атмосфера кино» присоединилась акция поддержки легального проката, которая будет проходить с 18 апреля по 12 мая. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Кинотеатрам было отправлено письмо, в котором указывается, что кинотеатры, отказавшиеся от пиратского контента, получат ключи на проекты дистрибьютора в течение этого периода, добавили журналисты.
С 18 апреля по 12 мая российским зрителям будут представлены новые российские фильмы: «Сто лет тому вперед», «Чайка» и «Блиндаж».