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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Российские кинотеатры могут отменить показ иностранных лент в майские праздники

5 апреля 2024, 15:44
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к представителям кинотеатров с рекомендацией отказаться от показа иностранных фильмов по «предсеансовому обслуживанию». Вместо них предлагается показать зрителям новые отечественные фильмы.

К компании «Атмосфера кино» присоединилась акция поддержки легального проката, которая будет проходить с 18 апреля по 12 мая. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатрам было отправлено письмо, в котором указывается, что кинотеатры, отказавшиеся от пиратского контента, получат ключи на проекты дистрибьютора в течение этого периода, добавили журналисты.

С 18 апреля по 12 мая российским зрителям будут представлены новые российские фильмы: «Сто лет тому вперед», «Чайка» и «Блиндаж».

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