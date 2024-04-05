Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Около 102 тысяч человек, проживающих в Эдисоне, почувствовали дрожь земли в 14:23 по времени UTC (17:23 по московскому времени). Предполагается, что эпицентр находился на глубине около 10 километров. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Тем не менее, власти Нью-Йорка рекомендуют жителям оставаться в своих домах, особенно учитывая предыдущее землетрясение магнитудой 4,8 в соседнем штате Нью-Джерси.