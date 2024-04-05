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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Екатеринбурге накажут нарушающих ПДД самокатчиков

Самокатчиков-нарушителей накажут в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 14:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге накажут нарушающих ПДД самокатчиков

В Екатеринбурге в ГИБДД рассказали, что за езду на электросамокатах детей к ответственности будут привлекать владельцев аккаунтов.

Речь идет о детях, которые через чужой аккаунт арендуют электросамокаты и катаются на них. По закону, ответственность за это понесет владелец аккаунта, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ездить на самокатах можно исключительно по тротуарам, а в их отсутствие — по краю дороги. В случае аварии ответственность понесет самокатчик.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники на самокате протаранили киоск с шаурмой. После этого один мальчик поспешил скрыться, а стекло разлетелось на осколки и попало на посетителей заведения.

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#Транспорт#Дети#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Закон#Ответственность#Тротуар#Екатеринбург#Электросамокат#Авария#Дарья Сорокина
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