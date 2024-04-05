Самокатчиков-нарушителей накажут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Речь идет о детях, которые через чужой аккаунт арендуют электросамокаты и катаются на них. По закону, ответственность за это понесет владелец аккаунта, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ездить на самокатах можно исключительно по тротуарам, а в их отсутствие — по краю дороги. В случае аварии ответственность понесет самокатчик.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники на самокате протаранили киоск с шаурмой. После этого один мальчик поспешил скрыться, а стекло разлетелось на осколки и попало на посетителей заведения.