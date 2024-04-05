Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Посадку 4 апреля пришлось внезапно совершить в аэропорту Актобе. Дело в том, что в салоне судна женщина упала в обморок, ей 45 лет, пишет Ура.ру.
Дело в том, что у женщины резко упало давление. Ее начали реанимировать, а пилот запросил посадку в ближайшем месте.
К тропу самолета прибыли медики. Пострадавшую отвезли в больницу. Через час самолет снова взлетел, на этот раз в Узбекистан.
Ранее сообщалось, что самолеты вновь полетят из Екатеринбурга в Пекин.