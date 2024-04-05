tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане

5 апреля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Казахстане. Самолет летел из Москвы в столицу Узбекистана Ташкент.

Посадку 4 апреля пришлось внезапно совершить в аэропорту Актобе. Дело в том, что в салоне судна женщина упала в обморок, ей 45 лет, пишет Ура.ру.

Дело в том, что у женщины резко упало давление. Ее начали реанимировать, а пилот запросил посадку в ближайшем месте.

К тропу самолета прибыли медики. Пострадавшую отвезли в больницу. Через час самолет снова взлетел, на этот раз в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что самолеты вновь полетят из Екатеринбурга в Пекин.

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре самолета совершили экстренную посадку в ЕкатеринбургеСамолет «Уральских авиалиний» рейса Узбекистан — Москва экстренно сел в ЕкатеринбургеСели в Ташкенте: у жителя Екатеринбурга произошел инфаркт на борту самолета
#Происшествия#Москва#Казахстан#Реанимация#Госпитализация#Уральские авиалинии#Экстренная посадка#Екатеринбург#Давление#Потеря сознания#Дарья Сорокина#Актобе
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Сегодня, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Сегодня, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Сегодня, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Сегодня, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Сегодня, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Сегодня, 11:02
"