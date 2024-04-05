«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Владислав Пинаев сообщил присутствующим, что в понедельник с командой ему предстоит принять решение — расторгать контракт или работать с этим подрядчиком дальше. На встречу глава позвал всех, кто так или иначе имеет отношение к неоконченному проекту: представителей мэрии, ответственных за взаимодействие с подрядчиком, депутатов, регулярно получающих вопросы от горожан, бизнесменов, теряющих прибыль из-за нарушенной инфраструктуры, а также представителей ведомств и силовых структур — налоговой, МВД, прокуратуры. Также был и директор УСМ Алексей Голященко, которого накануне Служба заказчика городского хозяйства уведомила о расторжении контракта.
В своем обращении к присутствующим глава отметил, что важно услышать мнение каждого, не вдаваясь в многочасовые рассуждения о технической части.
В понедельник мне принимать решение — идти с этим подрядчиком или расторгать контракт, учитывая все последствия этого решения. Ситуация критическая. Я расцениваю, что это некий саботаж, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в городе, — отметил глава.
Замглавы по горхозяйству Егор Копысов рассказал о ремонте объекта, реализуемом с 2020 года в рамках проекта БКАД. Сумма контракта с УСМ — 1,06 млрд рублей, срок исполнения работ — 31 марта 2024 года. После повышения стоимости строительных материалов цена контракта возросла до 1,61 млрд рублей. Строительная готовность объекта — 58%.
Заказчик выплатил аванс 315,8 миллиона рублей, — напомнил Копысов.
Он отметил, что ни по одному из трех этапов работы на объекте не закончены. По мнению представителя мэрии, у подрядчика отсутствовали объективные обстоятельства, мешающие ему последовательно выполнять работы на объекте. Более того, финансовое обеспечение позволяло это делать.
Фиксировалось ежегодное непогашение аванса. А в 2023 году областной бюджет возвращена в областной бюджет 255 миллионов рублей неосвоенных средств. В адрес подрядчика СЗГХ было направлено более 60 предписаний об устранении нарушений и штрафах. Невыполнение обязательств подрядчиком привело к нарушению городской инфраструктуры, препятствует нормальной деятельности коммерческих организаций, государственных учреждений и жизни жителей улицы Октябрьской революции. Считаю оптимальным расторжение контракта, определение новых подрядчиков и выполнение основного объема работ в 2024 году и запуск объекта в 2025 году, — пояснил Копысов.
Службой заказчика городского хозяйства принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, решение заказчика должно вступить в силу с 8 апреля, добавил Копысов. Борис Моров, директор Службы заказчика городского хозяйства, сообщил, что он поддерживает позицию города о расторжении этого контракта. По его словам, сроки завершения работ по реконструкции зависят от подрядчика, однако на сегодняшний день компания на объекте не работает.
Свое мнение по ситуации также высказывали представители региональной власти. Не раз бывавший на объекте и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев сообщил о последствиях такого взаимодействия с подрядчиком.
На мой взгляд, до прошлого года объект реализовать можно было. На этот объект были выделены опережающие темпы финансирования — 256 миллионов кредитных средств. Это были по сути неиспользованные деньги, которые в этом году регион оказался должен возместить, как кредитные средства, выигранные на опережающий этап производства работ, — отметил и. о. министра.
Он отметил, что нереализованные средства вызвали дефицит финансирования, который необходимо закрывать из областного и федерального бюджетов, что является триггером не очень хорошего взаимопонимания с подрядчиком и дополнительной нагрузкой на бюджет.
По мнению Дениса Чегаева, есть комбинированные варианты решения проблемы с подрядчиком и завершением ремонта Октябрьской революции.
Ситуация крайне сложная. Единственное, что я вижу — возможность выполнения работ по восстановлению или доведению хотя бы до проезжих параметров текущего участка. В случае если мы уйдем в расторжение контракта, мы точно не сможем там ни одного рубля потратить, поскольку потребуется долгосрочный аудит оплаченных и выполненных объемов работ. Следует взвешенно подойти, возможно, определить те объемы и параметры, которые закончить необходимо. В случае принятия решения о невозможности введения объекта в эксплуатацию в полном объеме, все-таки пойти по пути расторжения, - сказал представитель министерства дорожного хозяйства.
Чегаев отметил, что сейчас нужно обсуждать, насколько реально довести объект до потребительского спроса.
В своем выступлении Алексей Голященко заявил об отсутствии проектных решений, не позволивших выйти на работы с марта 2023 года. Он пояснил, что фактическое залегание сетей не соответствовало проекту, выданному подрядчику.
Было принято решение на месте с трех сторон — СЗГХ, проектный институт и мы — обсуждать эти изменения и закреплять актами. Упущенное время не позволяло выполнить те задачи, которые были поставлены на 2023 год. До сих пор рабочей документации не было передано, — сказал Голященко.
Директор УСМ пояснил, что предоставил заказчику график работ, который предусматривает укладку третьего слоя асфальта на улице Октябрьской революции к 15 сентября — до улицы Заводской. Однако он отметил, что есть ряд факторов, которые могут этому помешать. Порядка 150 миллионов рублей УСМ не смог физически закрыть в 2023 году.
Так все три года одно и то же. Кто-то что-то не сделал, кто-то виноват, кто-то что-то не передал, — прокомментировал выступления Голященко Владислав Пинаев.
Ибрагим Абдулкадыров также высказался о ситуации с подрядчиком. Он рассказал о том, что люди пишут в МВД обращения. Он отметил, что деятельность фирмы Алексея Голященко в Нижнем Тагиле заканчивается скандалами, а его слова про причины невыполнения работ — «детский сад».
Прокурор Тагилстроевского района Константин Низовцев заявил, что наблюдается проблема не с выделением средств, а с их освоением.
Это для меня нонсенс. Мы пришли к такой точке, что контракт заканчивается в декабре, а работ еще очень много. Как мне известно, к УСМ есть претензии со стороны налоговых органов. Как юрист, я могу разъяснить, если у налоговой есть большие претензии, то она в любой момент может арестовать и счета, и имущество этой компании. Доверия между администрацией и исполнителем нет, авансирование фактически невозможно, все денежные средства у подрядчика возможно будут арестованы. Какими средствами это будет исполняться, мне как прокурору непонятно. Я считаю, что с данной фирмой юридически невозможно продолжать работу, — отметил Низовцев.
Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов напомнил, что работа УСМ была и есть на постоянном контроле у прокуратуры.
Мы делали неоднократные выезды на объекты. Количество рабочих было очень мало, масштабного, бурного строительства мы не наблюдали. Нами выявлялись нарушения, принимались меры прокурорского реагирования. Подрядчик получал предупреждения за неисполнение сроков исполнения работ по контракту, привлекали к ответственности. Нет уверенности, что что-то будет выполнено в срок. Наша задача — продолжать надзор, усиливать его, — отметил прокурор.
В налоговой Нижнего Тагила заявили, что модель ведения деятельности «Уралстроймонтаж» не меняется. По итогам проверки, фискалы выяснили, что с 2016 по 2020 год использовали те же технические организации без права быть субподрядчиками. Более того, в инспекции не понимают, почему фирма Алексея Голященко не идет на погашение долга, хотя такая возможность есть, даже с использованием рассрочки.
Та налоговая задолженность, которая имеется у подрядчика, могла бы гаситься. Но, к сожалению, мы не можем понять, почему он такое право не реализует, — сказала начальник отдела выездных проверок Межрайонной налоговой №16 Свердловской области Ирина Степанова.
Представитель УСМ сообщил, что фирма воспользовалась другим механизмом по погашению налоговой задолженности и в настоящий момент почти достигнуто мировое соглашение. Голященко, в свою очередь, заявил, что УСМ не выйдет на процедуру банкротства, поскольку имущество фирмы и основные средства значительно превышают сумму задолженности.
На заседании выступили и депутаты. Вице-спикер думы Алексей Балыбердин отметил, что на каждой встрече депутаты получают вопросы от населения о завершении ремонта улицы.
Это точка социального напряжения у людей. Вы зачем раскопали это все, понимая, что не успеваете? В голове не укладывается, — сказал Балыбердин.
По мнению Павла Колпакова процесс расторжения контракта через суд, поиска нового подрядчика затянется как минимум на два года. По его мнению, нужно решить вопросы по проектной документации, согласовать работы с другими ресурсоснабжающими организациями. А затем, если при этих условиях, подрядчик не будет справляться по новому графику, то тогда по собственному желанию расторгнет контракт. Другой исполнитель тоже может столкнуться с прежними вопросами к коммуникациям, уверены депутаты.
Тема совещания другая. Те, кто вовремя не ответил, будут наказаны. Но не факт, что пойдем вместе с вами [«Уралстроймонтаж», — прим. ред.]. Если бы мы сейчас пригласили Водоканал и ГАЗЭКС, поверьте мне, они привели бы аргументов недобросовестного взаимодействия не меньше, если не больше, — заявил глава города.
Бизнесмены заявили об огромных убытках из-за разрытой Октябрьской революции. Предприниматели надеются, что администрация города договорится с подрядчиком — текущим или новым, который закончит этот объект. Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, которая также участвовала в совещании, уверена, что нужно максимально использовать шансы завершения контракта с существующим подрядчиком, однако в случае, если решится вопрос о банкротстве и будет ясна ситуация с ресурсами самой компании.
Резюмировал обсуждаемые вопросы Денис Чегаев. Он заявил, что у заказчика и подрядчика присутствует высокая доля недоверия друг к другу, в этом заключается основная проблема.
Не получится реализовать в одностороннем порядке этот объект. Мы говорим о том, что те задачи, которые ставятся от штаба до штаба не реализовывались совсем. Если мы в этом же ключе продолжим, будет бесполезно. Если мы не разберемся с этим ворохом за спиной, дальше будет сложно друг другу продолжать верить. Первый шаг, закройте вопросы, дайте предложения. Без технического совещания, которое нужно проводить сегодня, принять окончательное решение невозможно. По его итогам — выйти с решением, — добавил Денис Чегаев.
Помимо этого, Владислав Пинаев поручил действующему подрядчику восстановить на объекте ограждение, а также обеспечить освещение в ночное время.