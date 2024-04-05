«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ

По мнению Павла Колпакова процесс расторжения контракта через суд, поиска нового подрядчика затянется как минимум на два года. По его мнению, нужно решить вопросы по проектной документации, согласовать работы с другими ресурсоснабжающими организациями. А затем, если при этих условиях, подрядчик не будет справляться по новому графику, то тогда по собственному желанию расторгнет контракт. Другой исполнитель тоже может столкнуться с прежними вопросами к коммуникациям, уверены депутаты.