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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

В Екатеринбурге загорелась «Мега» из-за короткого замыкания

Спасатели нагрянуля в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

5 апреля 2024, 04:54
Фото: Е1

В Екатеринбурге загорелась «Мега» из-за короткого замыкания

В Екатеринбурге в ТЦ «Мега» случилось возгорание. На место прибыли автомобили со спасателями.

Дым шел со стороны гипермаркета OBI, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

В МЧС рассказали, что случилось происшествие на территории паркинга. Там случилось короткое замыкание и задымился кабель.

Фото: Е1

Очевидцы уточнили, что задымление началось примерно в 07:40. Пожар удалось ликвидировать еще до приезда экстренных служб и 08:00 сотрудников уже запустили в здание.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле случился пожар в общежитии на улице Красных Зорь. Одной из женщин пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись.

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#Происшествия#Пожар#Возгорание#ТЦ#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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