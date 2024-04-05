Спасатели нагрянуля в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Дым шел со стороны гипермаркета OBI, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
В МЧС рассказали, что случилось происшествие на территории паркинга. Там случилось короткое замыкание и задымился кабель.
Очевидцы уточнили, что задымление началось примерно в 07:40. Пожар удалось ликвидировать еще до приезда экстренных служб и 08:00 сотрудников уже запустили в здание.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле случился пожар в общежитии на улице Красных Зорь. Одной из женщин пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись.