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Взрыв прогремел в Екатеринбурге

Странный взрыв случился в Академическом районе Екатеринбурга

5 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

Взрыв прогремел в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга был слышен взрыв. В вечернее время 3 апреля его услышали местные жители.

Это случилось около четвертого подъезда дома на Вильгельма де Геннина, 37. Некоторые жильцы оказались напуганы, пишет Е1.

Я звонила в группу быстрого реагирования. Там сказали, если вас что-то не устраивает — звоните в полицию, — сказала екатеринбурженка.

Другие очевидцы рассказали, что они зашли домой и услышали хлопок. Подбежав к окну, они увидели дым, и что у многих машин сработала сигнализация. Другая жительница дома сказала, что они сначала подумали, что это дрон.

Что это было, неизвестно. По одной из версий, подростки баловались с петардами.

Ранее сообщалось, что свердловчанин хотел разминировать свой огород и подорвался на мине.

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