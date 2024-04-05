Странный взрыв случился в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Это случилось около четвертого подъезда дома на Вильгельма де Геннина, 37. Некоторые жильцы оказались напуганы, пишет Е1.
Я звонила в группу быстрого реагирования. Там сказали, если вас что-то не устраивает — звоните в полицию, — сказала екатеринбурженка.
Другие очевидцы рассказали, что они зашли домой и услышали хлопок. Подбежав к окну, они увидели дым, и что у многих машин сработала сигнализация. Другая жительница дома сказала, что они сначала подумали, что это дрон.
Что это было, неизвестно. По одной из версий, подростки баловались с петардами.
Ранее сообщалось, что свердловчанин хотел разминировать свой огород и подорвался на мине.