Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
Суд лишил тагильчанку, наехавшую 4 апреля на 12-летнюю девочку, права управления автомобилем на один год, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Школьница попала под колеса машины, но серьезно не пострадала. Водитель, допустившая аварийную ситуацию, с места происшествия скрылась.
31-летнюю местную жительницу задержали спустя сутки. На допросе она пыталась доказать, что ребенок виноват сам, так как переходил дорогу в неположенном месте. Однако момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка переходила дорогу по зебре. Тагильчанка неоднократно привлекалась к ответственности за превышение скорости.
В Серове пьяный мужчина наехал на переходе на пенсионерку с ребенком.