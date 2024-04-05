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Тагильчанку, сбившую ребенка на зебре, лишили водительских прав

Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя

5 апреля 2024, 15:54
Фото: 1MI

Тагильчанку, сбившую ребенка на зебре, лишили водительских прав

Жительница Нижнего Тагила, которая наехала на девочку-подростка на пешеходном переходе, не сможет управлять автомобилем в течение года.

Суд лишил тагильчанку, наехавшую 4 апреля на 12-летнюю девочку, права управления автомобилем на один год, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Школьница попала под колеса машины, но серьезно не пострадала. Водитель, допустившая аварийную ситуацию, с места происшествия скрылась.

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31-летнюю местную жительницу задержали спустя сутки. На допросе она пыталась доказать, что ребенок виноват сам, так как переходил дорогу в неположенном месте. Однако момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка переходила дорогу по зебре. Тагильчанка неоднократно привлекалась к ответственности за превышение скорости.

В Серове пьяный мужчина наехал на переходе на пенсионерку с ребенком.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Наезд#ГИБДД#Суд#Лишение прав#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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