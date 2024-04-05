Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя

31-летнюю местную жительницу задержали спустя сутки. На допросе она пыталась доказать, что ребенок виноват сам, так как переходил дорогу в неположенном месте. Однако момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка переходила дорогу по зебре. Тагильчанка неоднократно привлекалась к ответственности за превышение скорости.