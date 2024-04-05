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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Свердловской области экс-полицейский с подельницей незаконно торговали табаком

Свердловские «Остапы Бендеры» незаконно торговали табаком и заработали 120 млн рублей

5 апреля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области экс-полицейский с подельницей незаконно торговали табаком

Бывший полицейский и предпринимательница из Свердловской области торговали сигаретами без маркировки.

Следственный комитет Свердловской области завершил расследование дела о незаконном обороте немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

В реализации серой схемы участвовали двое: бывший полицейский и предпринимательница. Их «сотрудничество» началось в 2020 году: сотрудник полиции прикрывал свою подельницу, сообщал о предстоящих проверках, а затем и сам занялся сомнительным бизнесом. Они поставляли немаркированные табачные изделия другим торговцам. При этом полицейский сумел реализовать около полумиллиона пачек сигарет, заработав 90 миллионов рублей. Его сообщница успела продать 300 тысяч пачек на 30 миллионов рублей.

Оценивать махинации современных «Остапов Бендеров» будет суд.

Ранее тагильская фирма отделалась предупреждением за торговлю поддельным алкоголем.

Предприниматель в Первоуральске торговал в киоске поддельными сигаретами и алкоголем
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#Незаконная деятельность#Полицейский#Предприниматели#Сигареты#СК РФ#Табак#Незаконная торговля#Екатеринбург#Бывший#Дарья Бобровицкая
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