Свердловские «Остапы Бендеры» незаконно торговали табаком и заработали 120 млн рублей

В реализации серой схемы участвовали двое: бывший полицейский и предпринимательница. Их «сотрудничество» началось в 2020 году: сотрудник полиции прикрывал свою подельницу, сообщал о предстоящих проверках, а затем и сам занялся сомнительным бизнесом. Они поставляли немаркированные табачные изделия другим торговцам. При этом полицейский сумел реализовать около полумиллиона пачек сигарет, заработав 90 миллионов рублей. Его сообщница успела продать 300 тысяч пачек на 30 миллионов рублей.