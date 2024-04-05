Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома

15 августа 2022 года знак парковки для инвалидов был установлен у 2-го подъезда дома № 12а по улице Красной. Простоял он 70 дней, а 24 октября 2022 года его демонтировали, затем перенесли в торец дома, а позднее дорожный знак был убран вовсе. Чтобы разобраться в ситуации и выяснить причину, по которой был демонтирован знак парковки, Андрей обратился в управляющую компанию, написал заявления в администрацию, лично посетил прокуратуру и даже достучался до уполномоченного по правам человека в РФ.