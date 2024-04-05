Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Андрей Дьяков — инвалид второй группы и испытывает сильные боли при движении. Тагильчанин относится к маломобильной категории населения, но может водить автомобиль. Поэтому Андрею жизненно необходимо, чтобы при посадке и высадке из машины он мог оставить транспортное средство на минимальном расстоянии от входа в дом, в котором он проживает.
Первоначальная установка знака парковки для инвалидов у второго подъезда дома №12а по улице Красной была удобным вариантом для мужчины. В тот раз парковочный знак был установлен по решению на тот момент директора управляющей компании «Красный камень». Однако спустя несколько месяцев, без каких-либо объяснений и предупреждений, знак перенесли в другое место, что вызвало недовольство других автомобилистов. А потом знак убрали вовсе.
Не объясняя причин, не уведомив инвалида, перенесли его в торец дома, потом между автомобилистами и мной образовывался конфликт, так как люди не могли ставить на место с торца дома из-за того, что боялись, что их оштрафуют. Я раза два-три обращался в прокуратуру, озвучивая этот конфликт. Скорее всего, после этого они решили вовсе убрать знак, — рассказал Андрей Дьяков редакции TagilCity.ru.
15 августа 2022 года знак парковки для инвалидов был установлен у 2-го подъезда дома № 12а по улице Красной. Простоял он 70 дней, а 24 октября 2022 года его демонтировали, затем перенесли в торец дома, а позднее дорожный знак был убран вовсе. Чтобы разобраться в ситуации и выяснить причину, по которой был демонтирован знак парковки, Андрей обратился в управляющую компанию, написал заявления в администрацию, лично посетил прокуратуру и даже достучался до уполномоченного по правам человека в РФ.
Все эти структуры занимали позицию управляющей компании, которая утверждает, что установка знака возможна только после проведения собрания собственников жилья, и знак должен быть установлен только на специально оборудованной парковке, — делится Андрей Дьяков.
Редакция TagilCity.ru обратилась к эксперту и попросила его прокомментировать ситуацию. Общественник Никита Чапурин рассказал, что знак «Парковка для инвалидов» устанавливается в обязательном порядке. Также он рассказал, сколько таких парковочных мест должно быть установлено и каков сам порядок установки:
Знак ставится только на парковке. На газоне его ставить нельзя. Согласно ФЗ о доступной среде, на каждой парковке обязательно должны быть места для инвалидов. 10% от общего числа мест, но не менее одного. Собрание не нужно, так как это обязанность собственников — оборудовать парковку знаками. Но если рядом с подъездом нет парковки, то тогда нужно общее собрание и строительство парковки, однозначно, — прокомментировал ситуацию для TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям».
Андрей отправлял досудебную претензию УК «Красный камень», когда знак еще только перенесли, но не убрали совсем. В этой претензии мужчина обвинил руководство компании в дискриминации, ссылаясь на федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно на статью 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности.
В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Для целей настоящего Федерального закона под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области.
Основания, по которым я считаю, что со стороны УК «Красный камень» в отношении меня совершается дискриминация, это перенос законно, по моему мнению, установленного знака у второго подъезда дома № 12а по улице Красной, жителям которого я являюсь, в торец дома на 50–60 метров дальше от подъезда, в так называемый «карман». Такое действие УК привело к унижению и причинению физических неудобств мне как инвалиду, так как чтобы попасть домой, мне было нужно пройти большее расстояние, что влекло за собой физические страдания. Получается, что люди, не имеющие инвалидности, имеют право парковаться у второго подъезда так же, как у первого и третьего подъездов, а инвалиду выделили, как изгою, парковочное место в торце дома. Дискриминация чистой воды, — уточняет Андрей Дьяков в своей досудебной претензии.
В своём ответе на досудебную претензию тагильчанина, руководством УК «Красный Камень» было сказано об отсутствии дискриминации Андрея Дьякова и о законных причинах о переносе дорожного знака с табличкой «Парковка для инвалидов».
В ответ на вашу досудебную претензию сообщаю об отсутствии со стороны ООО УК «Красный камень» дискриминации Дьякова А. В., а также об отсутствии законных оснований для установки знака 6.4 с табличкой «Парковка для инвалида». Ситуация, которая имела место быть по вопросу самовольной установки знака напротив второго подъезда, т. е. в незаконном месте, без решения собственников дома № 12а по улице Красной, была исправлена силами управляющей компании., — указано в документе за подписью директора УК «Красный камень», Серафимовой Е.В.
По адресу улица Красная, дом № 18, который находится в управлении УК «Красный камень», на придомовой территории, прямо рядом с подъездом, установлен знак «Парковка для инвалида» на необорудованной автопарковке. Андрей Дьяков разговаривал со старшим по дому, а также с несколькими жильцами, и ему стало известно, что собрание собственников жилья по поводу установки знака в данном доме не проводилось.
Знак установлен просто в грунт, никакой обустроенной парковки там тоже нет, также я узнал, что собрание собственников жилья не проводилось и знак был установлен просто по заявлению инвалида. Где стоит машина, там даже нет асфальта, там просто грунт. Это один из ярчайших примеров дискриминации. Очень бы хотелось узнать у управляющей компании, чем инвалиды дома № 18 отличаются от инвалидов, проживающих в доме № 12а. Также хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства: чтобы попасть в подъезд своего дома, который находится у дома № 12а, мне приходится идти не по тротуару, а по проезжей части, так как тротуара у дома нет. Этот факт указывает на то, что инвалиды, идущие по проезжей части, подвергаются большей опасности, — возмущается Андрей Дьяков.
Тагильчанин готовится к суду с управляющей компанией «Красный камень». Ему уже назначили судью, но дата заседания пока не определена. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в управляющую компанию «Красный камень».