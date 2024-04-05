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Updated Сегодня, 06:28

Школьники из Нижнего Тагила победили на олимпиаде в Новосибирске

Тагильские школьники стали победителями Сибирской геологической олимпиады

5 апреля 2024, 06:26
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьники из Нижнего Тагила победили на олимпиаде в Новосибирске

Школьники из Нижнего Тагила стали победителями и призерами Сибирской геологической олимпиады.

В состязании обучающиеся поучаствовали во время весенних каникул. Воспитанники «Юношеской геологической партии» для этих целей приехали в Новосибирский университет.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Андрей Горьков из Политехнической гимназии завоевал «золото».
Роман Шустов завоевал «бронзу» в состязании исследовательских работ. Его труд «Змеевик — уральский камень» теперь находится в сборнике материалов олимпиады. Там же есть и работа его брата Павла Шустова под названием «Малахитовая зелень», сообщает управление образования.

Поощрителньые призы получили Ярослав Бабарин (школа №5) и Даниил Устюжанин (Гимназия №86).

В олимпиаде ребята поучаствовали уже в третий раз. Они всегда привозят домой призовые места. Дипломы олимпиады дают им дополнительные баллы в случае, если ребенок решит поступать на геологическое направление в Новосибирск.

Ранее шесть тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности.

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#Общество#Школьники#Образование#Призы#Олимпиада#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Гордость Нижнего Тагила#Поступление
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