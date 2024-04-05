Тагильские школьники стали победителями Сибирской геологической олимпиады

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В состязании обучающиеся поучаствовали во время весенних каникул. Воспитанники «Юношеской геологической партии» для этих целей приехали в Новосибирский университет.
Андрей Горьков из Политехнической гимназии завоевал «золото».
Роман Шустов завоевал «бронзу» в состязании исследовательских работ. Его труд «Змеевик — уральский камень» теперь находится в сборнике материалов олимпиады. Там же есть и работа его брата Павла Шустова под названием «Малахитовая зелень», сообщает управление образования.
Поощрителньые призы получили Ярослав Бабарин (школа №5) и Даниил Устюжанин (Гимназия №86).
В олимпиаде ребята поучаствовали уже в третий раз. Они всегда привозят домой призовые места. Дипломы олимпиады дают им дополнительные баллы в случае, если ребенок решит поступать на геологическое направление в Новосибирск.
Ранее шесть тагильчан победили в региональном Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности.