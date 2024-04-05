Тагильские школьники стали победителями Сибирской геологической олимпиады

Андрей Горьков из Политехнической гимназии завоевал «золото».

Роман Шустов завоевал «бронзу» в состязании исследовательских работ. Его труд «Змеевик — уральский камень» теперь находится в сборнике материалов олимпиады. Там же есть и работа его брата Павла Шустова под названием «Малахитовая зелень», сообщает управление образования.



Поощрителньые призы получили Ярослав Бабарин (школа №5) и Даниил Устюжанин (Гимназия №86).



В олимпиаде ребята поучаствовали уже в третий раз. Они всегда привозят домой призовые места. Дипломы олимпиады дают им дополнительные баллы в случае, если ребенок решит поступать на геологическое направление в Новосибирск.