У найденного мертвым бизнесмена из Екатеринбурга остался огромный долг

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Следствие полагает, что мужчина свел счеты с жизнью. У него остался долг — около 50 миллионов. Известно, что он болел раком. У мужчины осталась дочка, сообщает Е1.
Юрист Кристина Лисицина рассказала, что долги переходят к семье лишь в той ситуации, если они приняли наследство. К примеру, если умерший оставил наследство в размере 100 тысяч и долг в миллион, наследникам придется отдать все 100 тысяч в счет долга. Но вступать в наследство вовсе не обязательно, от него можно отказаться.
Ранее сообщалось, что труп человека обнаружили прохожие в Железнодорожном районе Екатеринбурга.