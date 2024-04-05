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У найденного мертвым бизнесмена из Екатеринбурга остался огромный долг

У найденного мертвым бизнесмена из Екатеринбурга остался огромный долг

5 апреля 2024, 09:56
Фото: праваяпартия.рф
У бизнесмена из Екатеринбурга, который был найден мертвым, остался большой долг. Мертвым Владимира Михеева нашли 3 апреля. Ему было 56 лет.

Следствие полагает, что мужчина свел счеты с жизнью. У него остался долг — около 50 миллионов. Известно, что он болел раком. У мужчины осталась дочка, сообщает Е1.

Юрист Кристина Лисицина рассказала, что долги переходят к семье лишь в той ситуации, если они приняли наследство. К примеру, если умерший оставил наследство в размере 100 тысяч и долг в миллион, наследникам придется отдать все 100 тысяч в счет долга. Но вступать в наследство вовсе не обязательно, от него можно отказаться.

Ранее сообщалось, что труп человека обнаружили прохожие в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

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