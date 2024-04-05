У найденного мертвым бизнесмена из Екатеринбурга остался огромный долг

Юрист Кристина Лисицина рассказала, что долги переходят к семье лишь в той ситуации, если они приняли наследство. К примеру, если умерший оставил наследство в размере 100 тысяч и долг в миллион, наследникам придется отдать все 100 тысяч в счет долга. Но вступать в наследство вовсе не обязательно, от него можно отказаться.