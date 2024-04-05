Учительница умерла на рабочем месте в колледже в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По словам представителя колледжа, умерла преподаватель психологии, которую описывают как очень хорошего человека. Сотрудники колледжа выразили глубокие соболезнования родным и близким ушедшей. В настоящее время готовится некролог, который будет размещен в ближайшее время.
Причина смерти преподавателя пока неизвестна. Однако согласно предположениям ее коллег, возможно, это был сердечный приступ. Следственные органы заняты расследованием произошедшего.
Напомним, что недавно умерла учительница математики из Горноуральского ГО. Женщина скончалась 29 марта.