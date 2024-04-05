Умершей в колледже Екатеринбурга учительнице было 45 лет

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Трагическое событие не произошло во время занятий. Медицинская помощь прибыла, и бригада проводила реанимационные мероприятия, но учительница скончалась.
Представитель колледжа назвал ее прекрасным преподавателем и отметил, что это большая утрата для учреждения, пишет Ура.ру. Однако он отказался называть ее возраст и полное имя.
Охранники учреждения сообщили, что трагедия случилась всего пару часов назад. Представители колледжа попросили журналистов не беспокоить их в этот трудный момент.
Ранее сообщалось, что вероятная причина смерти педагога — сердечный приступ.