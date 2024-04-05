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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 13:13

Умершей в колледже Екатеринбурга учительнице было 45 лет

Умершей в колледже Екатеринбурга учительнице было 45 лет

5 апреля 2024, 12:46
Фото: 1MI
Учительница колледжа из Екатеринбурга умерла прямо на рабочем месте 5 апреля. Эти данные подтвердили в учебном заведении. Согласно данным экстренных служб, ей было около 46 лет.

Трагическое событие не произошло во время занятий. Медицинская помощь прибыла, и бригада проводила реанимационные мероприятия, но учительница скончалась.

Представитель колледжа назвал ее прекрасным преподавателем и отметил, что это большая утрата для учреждения, пишет Ура.ру. Однако он отказался называть ее возраст и полное имя.

Охранники учреждения сообщили, что трагедия случилась всего пару часов назад. Представители колледжа попросили журналистов не беспокоить их в этот трудный момент.

Ранее сообщалось, что вероятная причина смерти педагога — сердечный приступ.

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