tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Екатеринбурге мужчину задержали вечером за помощь террористам в атаке на «Крокус»

В Екатеринбурге мужчину задержали вечером за помощь террористам в атаке на «Крокус»

5 апреля 2024, 05:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был задержан возможный пособник террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковье. Спецоперация прошла вечером.

Вероятно, мужчина был пойман сотрудниками УФСБ по Свердловской области, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Предположительно, подозреваемый является гражданином Таджикистана.

О том, что были пойманы трое вероятных пособников нападавших на «Крокус» стало известно от УФСБ. Задержания прошли не только в Екатеринбурге, но и в Омске, и в Москве.

Напомним, теракт в «Крокусе» случился 22 марта. Несколько неизвестных мужчин зашли в здание КРЦ и устроили там стрельбу. Также они подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, из них шестеро детей.

Опубликованы кадры задержания напавших на «Крокус» пособников террористов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны новые фигуранты в деле теракта в «Крокусе»Количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шестиКрупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»
#ФСБ#Криминал#Задержание#Подозреваемый#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
3 апреля, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Вчера, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Вчера, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Вчера, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Вчера, 08:58
"