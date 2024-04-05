В Екатеринбурге мужчину задержали вечером за помощь террористам в атаке на «Крокус»

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Вероятно, мужчина был пойман сотрудниками УФСБ по Свердловской области, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Предположительно, подозреваемый является гражданином Таджикистана.
О том, что были пойманы трое вероятных пособников нападавших на «Крокус» стало известно от УФСБ. Задержания прошли не только в Екатеринбурге, но и в Омске, и в Москве.
Напомним, теракт в «Крокусе» случился 22 марта. Несколько неизвестных мужчин зашли в здание КРЦ и устроили там стрельбу. Также они подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, из них шестеро детей.