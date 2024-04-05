В Екатеринбурге прошла масштабная конференция «ТИМИ-2024»

— Конференция ТИМИ все больше доказывает свою значимость, становясь мощной дискуссионной площадкой для диалога о современных инструментах проектирования в теории и на практике. Это крайне необходимо для комплексного развития отечественного ПО и успешного будущего отрасли инженерного проектирования. На конференциях ТИМИ в разных российских городах происходит обмен опытом между разработчиками и заказчиками, встречи с представителями госорганизаций, которые тоже заинтересованы в скорейшем внедрении перспективных технологий, — сказал Егор Бачурин.