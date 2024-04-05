В Екатеринбурге прошла масштабная конференция «ТИМИ-2024»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
Офлайн-встречи в рамках конференции «ТИМИ» ежегодно организовывает в российских городах компания «СиСофт Девелопмент». В этом году данная программа уже прошла в Казани и Тюмени. А в четверг, 4 апреля, эстафету принял Екатеринбург.
В этот день на одной площадке в столице Свердловской области собрались пользователи, партнеры и разработчики отечественных решений для создания информационных моделей и проектирования. Участники встречи смогли больше узнать о практическом опыте использования Model Studio CS и, конечно, протестировать возможности программы.
Спикерами конференции в Екатеринбурге стали руководитель проектов по внедрению Model Studio CS АО «СиСофт Девелопмент» Егор Бачурин, ведущий специалист отдела систем для ПГС АО «СиСофт Девелопмент» Андрей Сесоров, руководитель отдела комплексных решений АО «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин и т. д.
Поприветствовали гостей конференции представители областного Минстроя. После этого спикеры озвучили свои доклады.
— Конференция ТИМИ все больше доказывает свою значимость, становясь мощной дискуссионной площадкой для диалога о современных инструментах проектирования в теории и на практике. Это крайне необходимо для комплексного развития отечественного ПО и успешного будущего отрасли инженерного проектирования. На конференциях ТИМИ в разных российских городах происходит обмен опытом между разработчиками и заказчиками, встречи с представителями госорганизаций, которые тоже заинтересованы в скорейшем внедрении перспективных технологий, — сказал Егор Бачурин.
Обсуждения в рамках данной конференции, как подчеркнул Егор Бачурин, всегда проходят в формате честного и открытого диалога. Он также рассказал гостям встречи о «Комплексной системе Model Studio CS: новые технологии проектирования и приоритеты развития».
Применение современных инструментов проектирования во время конференции разобрали на конкретных примерах. Также обсудили стандартные приемы и сложности в работе.
Своим опытом поделились инженеры компании «Нормасофт» и их заказчики. О мониторинге и создании цифровых двойников по данным лазерного сканирования рассказали специалист АО «Выксунский металлургический завод» Анастасия Федосеева и BIM-менеджер компании «Нормасофт» Екатерина Ливанова.
Практическим опытом внедрения систем информационного моделирования на примере промышленного объекта поделилась BIM-менеджер ООО «АФК-Технолоджи» Анастасия Гарифуллина. Этот доклад вызвал у аудитории неподдельный интерес, что вполне объяснимо. Без инструментов «умного» проектирования и моделирования сложно представить себе современное предприятие.
Уделили внимание и узкоспециализированным темам. Так, руководитель отдела инженерных систем проектного подразделения «Нормасофт» Станислав Мизин рассказал о разработке системы водяного автоматического пожаротушения в проекте АБК с помощью Model Studio «Трубопроводы». А ведущий инженер-проектировщик электроснабжения компании «Нормасофт» поделился секретами совместной работы в проекте на примере модуля Model Studio «Электрика».
А еще участники офлайн-встречи, прошедшей в столице Свердловской области, озвучили свои доклады об автоматизированном рабочем месте оператора по эксплуатации BIM-модели, а также узнали о конкретных примерах внедрения российской BIM-системы Model Studio CS.
Представители «Нормасофт» рассказали гостям «ТИМИ-2024» о своем личном опыте использования продуктов линейки Model Studio CS.
Также в этот день на мероприятии выступили пользователи инженерного ПО с докладами, они поделились своим опытом работы в Model Studio CS. А еще специально приглашенные на конференцию «ТИМИ» гости рассказали участникам встречи о стратегии внедрения BIM-технологии на промышленном предприятии и опыте эксплуатации BIM-системы Model Studio для проектирования промышленных объектов.
В этот день пользователи и разработчики решений для информационного моделирования получили возможность обсудить особенности текущего и будущего сотрудничества.