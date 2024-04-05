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В ФСБ раскрыли данные о задержанном в Екатеринбурге подсобнике террористов

В ФСБ раскрыли данные о задержанном в Екатеринбурге подсобнике террористов

5 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Задержанный в Екатеринбурге предполагаемый пособник террористов из «Крокуса» является выходцем из Средней Азии.

Известно, что все трое задержанных — мигранты. Всех из задержали на улицах в разных городах — Москве, Екатеринбурге и Омске. Задержаны они были в один день, 4 апреля.

По данным российского ФСБ, один из этих иностранцев имеет российское гражданство. Все они причастны к теракту. Двое мужчин переводили средства на покупку оружия террористами, а третий оплачивал работу террористов и был причастен к их вербовке, полагает следствие.

Правоохранители считают, что один из задержанных отправлял своему куратору фото концертной площадки и фото дорог, которые ведут к «Крокусу».

Ранее сообщалось, что, предположительно, задержанный в Екатеринбурге родом из Таджикистана.

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