В ФСБ раскрыли данные о задержанном в Екатеринбурге подсобнике террористов

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Известно, что все трое задержанных — мигранты. Всех из задержали на улицах в разных городах — Москве, Екатеринбурге и Омске. Задержаны они были в один день, 4 апреля.
По данным российского ФСБ, один из этих иностранцев имеет российское гражданство. Все они причастны к теракту. Двое мужчин переводили средства на покупку оружия террористами, а третий оплачивал работу террористов и был причастен к их вербовке, полагает следствие.
Правоохранители считают, что один из задержанных отправлял своему куратору фото концертной площадки и фото дорог, которые ведут к «Крокусу».
Ранее сообщалось, что, предположительно, задержанный в Екатеринбурге родом из Таджикистана.