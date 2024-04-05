В Каменске-Уральском простятся с погибшем на СВО мотострелком

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Максиму Костоусову было 38 лет. В прошлом, отслужив в армии, он устроился на работу, а год назад поехал на спецоперацию, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мэрию.
Погиб он 13 марта, отметили в администрации. После смерти ему присвоили орден Мужества. В мэрии выразили свои искренние и глубочайшие соболезнования родным бойца.
Прощание началась 5 апреля на Аллее славы в 12:00. Похороны пройдут на Волковском кладбище.
Ранее сообщалось, что сапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВО.