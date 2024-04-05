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В Каменске-Уральском простятся с погибшем на СВО мотострелком

В Каменске-Уральском простятся с погибшем на СВО мотострелком

5 апреля 2024, 08:20
Фото: Администрация Каменска-Уральского
На СВО погиб мотострелок из Каменска-Уральского. Он скончался в Авдеевке.

Максиму Костоусову было 38 лет. В прошлом, отслужив в армии, он устроился на работу, а год назад поехал на спецоперацию, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мэрию.

Погиб он 13 марта, отметили в администрации. После смерти ему присвоили орден Мужества. В мэрии выразили свои искренние и глубочайшие соболезнования родным бойца.

Прощание началась 5 апреля на Аллее славы в 12:00. Похороны пройдут на Волковском кладбище.

Ранее сообщалось, что сапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВО.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Солдат#Похороны#18+#Екатеринбург#Погиб#Орден мужества#СВО#Дарья Сорокина
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