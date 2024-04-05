В Нижнем Тагиле инспекторы нашли и допросили сбившего ребенка водителя

Водителем-нарушителем оказалась 31-летняя местная жительница с 10-летним стажем вождения, которую ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Она пояснила, что в момент ДТП двигалась со скоростью не более 10 км/час. Перед пешеходным переходом остановилась, пропуская людей. Когда она уже включила первую передачу, то увидела девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Девочка упала, но затем поднялась. Наезда на ребенка, по словам водителя, не было.