В Нижнем Тагиле инспекторы нашли и допросили сбившего ребенка водителя

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В ГИБДД Нижнего Тагила установили личность женщины, которая накануне, 4 апреля, сбила на пешеходном переходе девочку-подростка, а затем скрылась с места происшествия, сообщает отдел пропаганды ведомства.
Водителем-нарушителем оказалась 31-летняя местная жительница с 10-летним стажем вождения, которую ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Она пояснила, что в момент ДТП двигалась со скоростью не более 10 км/час. Перед пешеходным переходом остановилась, пропуская людей. Когда она уже включила первую передачу, то увидела девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Девочка упала, но затем поднялась. Наезда на ребенка, по словам водителя, не было.
Однако видео с камер наблюдения опровергает ее слова: на кадрах видно, что наезд был, а дорогу ребенок переходил по зебре.
На водителя составили административный протокол, меру наказания для нее установит суд.
Ранее в Нижнем Тагиле также на пешеходном переходе под колеса иномарки попала 26-летняя женщина.