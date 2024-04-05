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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

В Нижнем Тагиле задержали водителя, сбившего ребенка на переходе

В Нижнем Тагиле инспекторы нашли и допросили сбившего ребенка водителя

5 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле задержали водителя, сбившего ребенка на переходе

Женщина, которая сбила девочку-подростка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле, утверждает, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД Нижнего Тагила установили личность женщины, которая накануне, 4 апреля, сбила на пешеходном переходе девочку-подростка, а затем скрылась с места происшествия, сообщает отдел пропаганды ведомства.

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Водителем-нарушителем оказалась 31-летняя местная жительница с 10-летним стажем вождения, которую ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Она пояснила, что в момент ДТП двигалась со скоростью не более 10 км/час. Перед пешеходным переходом остановилась, пропуская людей. Когда она уже включила первую передачу, то увидела девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Девочка упала, но затем поднялась. Наезда на ребенка, по словам водителя, не было.

Однако видео с камер наблюдения опровергает ее слова: на кадрах видно, что наезд был, а дорогу ребенок переходил по зебре.

На водителя составили административный протокол, меру наказания для нее установит суд.

Ранее в Нижнем Тагиле также на пешеходном переходе под колеса иномарки попала 26-летняя женщина.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Наезд#ГИБДД#Суд#Административная ответственность#Водитель#18+#Екатеринбург#Девочка-подросток#Дарья Бобровицкая
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