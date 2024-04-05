В Серове нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе пенсионерку и ребенка

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Автоинспекторы в Серове выясняют обстоятельства ДТП на улице Нансена с двумя пострадавшими, которое произошло по вине водителя в состоянии опьянения, информирует пресс-служба регионального ГИБДД.
Авария случилась вечером в четверг, 4 апреля. Женщина 61 года и десятилетняя девочка переходили дорогу, когда на них наехал водитель ВАЗА, который двигался в сторону города. И пенсионерка, и ребенок получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина ездит без прав с 2019 года. Тогда его привлекли к административной ответственности по подозрению в пьяной езде, однако от освидетельствования он отказался. На этот раз водитель оказался сговорчивее: он решил пройти тест на алкоголь, результат которого оказался положительным — 0,749 мг паров этанола в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, перед этим он выпил полтора литра пива.
Нетрезвый водитель без прав ответит по административным статьям.
В Екатеринбурге водитель сбил человека и влетел в стену магазина, так как ему стало плохо за рулем.