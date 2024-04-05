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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Пьяный водитель в Серове сбил на зебре пенсионерку и девочку

В Серове нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе пенсионерку и ребенка

5 апреля 2024, 13:03
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пьяный водитель в Серове сбил на зебре пенсионерку и девочку

Житель Серова сел за руль, выпив полтора литра, а затем решил не пропускать пешеходов на переходе.

Автоинспекторы в Серове выясняют обстоятельства ДТП на улице Нансена с двумя пострадавшими, которое произошло по вине водителя в состоянии опьянения, информирует пресс-служба регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария случилась вечером в четверг, 4 апреля. Женщина 61 года и десятилетняя девочка переходили дорогу, когда на них наехал водитель ВАЗА, который двигался в сторону города. И пенсионерка, и ребенок получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась.

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В ходе проверки выяснилось, что мужчина ездит без прав с 2019 года. Тогда его привлекли к административной ответственности по подозрению в пьяной езде, однако от освидетельствования он отказался. На этот раз водитель оказался сговорчивее: он решил пройти тест на алкоголь, результат которого оказался положительным — 0,749 мг паров этанола в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, перед этим он выпил полтора литра пива.

Нетрезвый водитель без прав ответит по административным статьям.

В Екатеринбурге водитель сбил человека и влетел в стену магазина, так как ему стало плохо за рулем.

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#Происшествия#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#Серов#Водительские права#Пьяный водитель#Алкогольное опьянение#Сбил#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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