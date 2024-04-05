В Серове нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе пенсионерку и ребенка

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ездит без прав с 2019 года. Тогда его привлекли к административной ответственности по подозрению в пьяной езде, однако от освидетельствования он отказался. На этот раз водитель оказался сговорчивее: он решил пройти тест на алкоголь, результат которого оказался положительным — 0,749 мг паров этанола в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, перед этим он выпил полтора литра пива.