Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Если ваш кот уже достиг пожилого возраста (старше 7 лет), то операцию лучше отложить или даже отменить, поскольку возрастные изменения могут привести к риску. Также, если ваш питомец находится на стадии лечения какого-либо заболевания, включая простуду, или имеет серьезные хронические болезни, то также лучше отказаться от кастрации, сообщает Pravda.ru.
Оптимальным временем для проведения кастрации котят считается возраст от 6 до 9 месяцев. В этом возрасте их организм еще молодой и способен легко перенести операцию, при этом они уже достигли половой зрелости.
Важно понимать, что кастрация не всегда гарантирует полное прекращение маркировки. У некоторых котов эта привычка сохраняется даже после операции.
Также нужно учитывать о рекомендации проведения операции до трехлетнего возраста кота.