Ветеринары рассказали, когда нужно кастрировать кота

Если ваш кот уже достиг пожилого возраста (старше 7 лет), то операцию лучше отложить или даже отменить, поскольку возрастные изменения могут привести к риску. Также, если ваш питомец находится на стадии лечения какого-либо заболевания, включая простуду, или имеет серьезные хронические болезни, то также лучше отказаться от кастрации, сообщает Pravda.ru.