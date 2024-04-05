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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Ветеринары рассказали, когда нужно кастрировать кота

5 апреля 2024, 08:56
Многие владельцы кошек задумываются о том, нужно ли делать кастрацию своего питомца. Перед данными мероприятиями следует определиться с подходящим моментом, учитывая, что это серьезная операция, проводимая под общим наркозом.

Если ваш кот уже достиг пожилого возраста (старше 7 лет), то операцию лучше отложить или даже отменить, поскольку возрастные изменения могут привести к риску. Также, если ваш питомец находится на стадии лечения какого-либо заболевания, включая простуду, или имеет серьезные хронические болезни, то также лучше отказаться от кастрации, сообщает Pravda.ru.

Оптимальным временем для проведения кастрации котят считается возраст от 6 до 9 месяцев. В этом возрасте их организм еще молодой и способен легко перенести операцию, при этом они уже достигли половой зрелости.

Важно понимать, что кастрация не всегда гарантирует полное прекращение маркировки. У некоторых котов эта привычка сохраняется даже после операции.

Также нужно учитывать о рекомендации проведения операции до трехлетнего возраста кота.

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