Водитель из Екатеринбурга дважды водил пьяным и «подарил» машину государству

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Мужчина попался на пьяной езде дважды за шесть месяцев: в первый раз его остановили в июле 2023 года и лишили прав на год, второй раз он попался в новогодние праздники. сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.
Автоинспекторы поймали автолюбителя на улице Вилонова в Екатеринбурге 6 января. Он был в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования отказался. Судья учел все обстоятельства и присудил обвиняемому 100 тысяч рублей штрафа. Его автомобиль Lada Niva будет изъят в пользу государства, а сам фигурант не сможет управлять автомобилем два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Асбесте поймали 16-летнего школьника за рулем.