Водитель из Екатеринбурга дважды водил пьяным и «подарил» машину государству

Автоинспекторы поймали автолюбителя на улице Вилонова в Екатеринбурге 6 января. Он был в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования отказался. Судья учел все обстоятельства и присудил обвиняемому 100 тысяч рублей штрафа. Его автомобиль Lada Niva будет изъят в пользу государства, а сам фигурант не сможет управлять автомобилем два года. Приговор пока не вступил в законную силу.