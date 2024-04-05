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Updated Сегодня, 12:46

У жителя Екатеринбурга конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Водитель из Екатеринбурга дважды водил пьяным и «подарил» машину государству

5 апреля 2024, 12:44

У жителя Екатеринбурга конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Кировский суд Екатеринбурга оштрафовал любителя езды «под мухой» на 100 тысяч рублей, лишил его прав и конфисковал авто в пользу государства.

Мужчина попался на пьяной езде дважды за шесть месяцев: в первый раз его остановили в июле 2023 года и лишили прав на год, второй раз он попался в новогодние праздники. сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

Автоинспекторы поймали автолюбителя на улице Вилонова в Екатеринбурге 6 января. Он был в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования отказался. Судья учел все обстоятельства и присудил обвиняемому 100 тысяч рублей штрафа. Его автомобиль Lada Niva будет изъят в пользу государства, а сам фигурант не сможет управлять автомобилем два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Асбесте поймали 16-летнего школьника за рулем.

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