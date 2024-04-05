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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:46

Самбисты из Нижнего Тагила завоевали медали областного Первенства

Воспитанники тагильской СШОР «Юность» завоевали две награды областного Первенства

5 апреля 2024, 14:44
Фото: СШОР «Юность» Нижний Тагил

Самбисты из Нижнего Тагила завоевали медали областного Первенства

Бронзу и серебро привезли Влада Шмидт и Артем Гременцов с важных областных соревнований в Верхней Пышме.

Воспитанники тагильской СШОР «Юность» Артем Гременцов и Влада Шмидт показали достойные результаты на областном Первенстве. Соревнования проходили 2–3 апреля в Верхней Пышме, сообщает спортшкола в социальных сетях.

Фото: СШОР «Юность» Нижний Тагил

Артем Гременцов стал серебряным призером, а Влада Шмидт по итогам соревнований поднялась на третью ступень пьедестала почета. Тренируются ребята под руководством Антонины Новиковой.

Ранее стало известно об отличном выступлении ветеранов-конькобежцев на престижных всероссийских стартах.

Юные тагильские борцы взяли золото и серебро на всероссийском турнире
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