Воспитанники тагильской СШОР «Юность» завоевали две награды областного Первенства

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Воспитанники тагильской СШОР «Юность» Артем Гременцов и Влада Шмидт показали достойные результаты на областном Первенстве. Соревнования проходили 2–3 апреля в Верхней Пышме, сообщает спортшкола в социальных сетях.
Артем Гременцов стал серебряным призером, а Влада Шмидт по итогам соревнований поднялась на третью ступень пьедестала почета. Тренируются ребята под руководством Антонины Новиковой.
Ранее стало известно об отличном выступлении ветеранов-конькобежцев на престижных всероссийских стартах.