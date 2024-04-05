Всероссийский турнир по тяжелой атлетике: тагильские силачи одержали весомые победы

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Соревнования проходили в начале апреля в Екатеринбурге. Принять участие в турнирах вызвались более 200 силачей со всей страны. В каждой возрастной категории разыграли по 20 комплектов наград.
Штангисты из тагильской спортшколы «Юность», которых тренирует Юрий Клещевников, смогли достичь впечатляющих результатов. Золото получили Никита Алалыкин, Егор Манц и Софья Назарова. Второе место занял Матвей Байлевич, а бронза досталась Платону Коновалову, Артему Шмакову, Юрию Куркову, Ивану Животкову и Егору Трясцин.
Также бронзовым призером стала Александра Трошкова из спортшколы олимпийского резерва «Спутник». А Арсений Гурский смог занять четвертое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
На областных соревнованиях серебро завоевали Александра Трошкова и Дмитрий Гарипов, на третьем месте — Семен Петунин, четвертый — Егор Куликов.
А всего команда Свердловской области на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике завоевала 18 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей.