Жители Первоуральска могли взять незаконный кредит в ломбарде

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В связи с этим организацию оштрафовали на 300 тысяч, сообщили в свердловской прокуратуре.
Речь идет об ООО «Партнер». Займы они выдавали под видом комиссионной реализации б/у товаров. Взять кредит можно было, отдав в залог, например, смартфон. Отмечается, что выдавать кредиты вправе только банки и банковские организации.
Напомним, что ранее глава крупной свердловской фирмы отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов. Поняв, что его обманули, он пришел в полицию.