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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Ломбард в Первоуральске незаконно выдавал кредиты клиентам

Жители Первоуральска могли взять незаконный кредит в ломбарде

5 апреля 2024, 06:45
Фото: 1MI

Ломбард в Первоуральске незаконно выдавал кредиты клиентам

В Первоуральске ломбард давал всем желающим кредиты под залог электроники. Такой деятельностью ломбард не имеет права заниматься по закону.

В связи с этим организацию оштрафовали на 300 тысяч, сообщили в свердловской прокуратуре.

Речь идет об ООО «Партнер». Займы они выдавали под видом комиссионной реализации б/у товаров. Взять кредит можно было, отдав в залог, например, смартфон. Отмечается, что выдавать кредиты вправе только банки и банковские организации.

Напомним, что ранее глава крупной свердловской фирмы отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов. Поняв, что его обманули, он пришел в полицию.

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