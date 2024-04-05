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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Тагильские ветераны-конькобежцы стали призерами Всероссийских соревнований

Золото и два серебра завоевали тагильские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

5 апреля 2024, 13:25
Фото: СШОР «Юность» Нижний Тагил

Тагильские ветераны-конькобежцы стали призерами Всероссийских соревнований

II Игры спортсменов-любителей проходили в Кемерове. Тагильские спортсмены показали отличные результаты и вернулись с победой.

С победой вернулись конькобежцы-ветераны из Нижнего Тагила с важных соревнований, которые проходили в Кемерове, сообщает СШОР «Юность».

Фото: СШОР «Юность» Нижний Тагил

II Всероссийские игры спортсменов-любителей объединили сразу несколько видов спорта. Конькобежцы должны были преодолеть дистанции в 500 и 1000 метров. Евгений Глоба показал наивысший результат среди ветеранов 60-64 лет. Его земляк Николай Реуцкий финишировал с «серебряным» результатом в этой же возрастной категории. Евгений Дмитриев, выступавший в категории 55-59 лет, также поднялся на вторую ступень пьедестала.

Свердловские спортсмены получили 25 наград на Всероссийской спартакиаде в феврале.

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#Спорт#Нижний Тагил#Ветераны#Соревнования#Золото#Серебро#Екатеринбург#Конькобежный спорт#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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