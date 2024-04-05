Золото и два серебра завоевали тагильские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
С победой вернулись конькобежцы-ветераны из Нижнего Тагила с важных соревнований, которые проходили в Кемерове, сообщает СШОР «Юность».
II Всероссийские игры спортсменов-любителей объединили сразу несколько видов спорта. Конькобежцы должны были преодолеть дистанции в 500 и 1000 метров. Евгений Глоба показал наивысший результат среди ветеранов 60-64 лет. Его земляк Николай Реуцкий финишировал с «серебряным» результатом в этой же возрастной категории. Евгений Дмитриев, выступавший в категории 55-59 лет, также поднялся на вторую ступень пьедестала.
Свердловские спортсмены получили 25 наград на Всероссийской спартакиаде в феврале.