Золото и два серебра завоевали тагильские конькобежцы на Всероссийских соревнованиях

II Всероссийские игры спортсменов-любителей объединили сразу несколько видов спорта. Конькобежцы должны были преодолеть дистанции в 500 и 1000 метров. Евгений Глоба показал наивысший результат среди ветеранов 60-64 лет. Его земляк Николай Реуцкий финишировал с «серебряным» результатом в этой же возрастной категории. Евгений Дмитриев, выступавший в категории 55-59 лет, также поднялся на вторую ступень пьедестала.