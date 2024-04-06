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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Свердловских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Автоинспекторы предупредили свердловских водителей о резком ухудшении погоды

6 апреля 2024, 11:30
Фото: ГИБДД Свердловской области

Свердловских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Из-за похолодания в Свердловской области резко ухудшилась обстановка на дорогах.

На Среднем Урале резко похолодало, из-за этого серьезно осложнилась ситуация на дорогах: на трассах скользко, также ухудшилась видимость, предупредили автолюбителей в региональной Госавтоинспекции.

В частности, мокрое дорожное покрытие со снежным накатом сейчас можно наблюдать на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугулыма. Скользко также на дороге Невьянск- Реж- Артемовский- Килачевское. Дорожники обрабатывают асфальтовое покрытие реагентами, однако обстановка все равно остается сложной.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителям следует соблюдать предельную осторожность также на автотрассе Тавда — Увал, отметили в ГИБДД региона.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Свердловской области. Температура воздуха в ночь на 6 апреля опустилась в ряде районов до -10 градусов.

О скользких дорогах предупредили жителей Свердловской области
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#Свердловская область#ГИБДД#Погода#Похолодание#Водители#Дороги#Екатеринбург#Дорожная ситуация#Дарья Бобровицкая
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