Автоинспекторы предупредили свердловских водителей о резком ухудшении погоды

В частности, мокрое дорожное покрытие со снежным накатом сейчас можно наблюдать на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугулыма. Скользко также на дороге Невьянск- Реж- Артемовский- Килачевское. Дорожники обрабатывают асфальтовое покрытие реагентами, однако обстановка все равно остается сложной.