Автоинспекторы предупредили свердловских водителей о резком ухудшении погоды

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
На Среднем Урале резко похолодало, из-за этого серьезно осложнилась ситуация на дорогах: на трассах скользко, также ухудшилась видимость, предупредили автолюбителей в региональной Госавтоинспекции.
В частности, мокрое дорожное покрытие со снежным накатом сейчас можно наблюдать на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Тугулыма. Скользко также на дороге Невьянск- Реж- Артемовский- Килачевское. Дорожники обрабатывают асфальтовое покрытие реагентами, однако обстановка все равно остается сложной.
Водителям следует соблюдать предельную осторожность также на автотрассе Тавда — Увал, отметили в ГИБДД региона.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Свердловской области. Температура воздуха в ночь на 6 апреля опустилась в ряде районов до -10 градусов.