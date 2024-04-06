tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Свердловской области на воинский учет поставили 920 трудовых мигрантов

Более 900 мигрантов-уклонистов поставлены на учёт в 2024 году

6 апреля 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области на воинский учет поставили 920 трудовых мигрантов

В 2024 году ряды потенциальных призывников Свердловской области пополнились на 920 человек за счет трудовых мигрантов.

Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и поиску новоиспеченных граждан РФ, которые не встали на учет в военкоматы, проходили с начала 2024 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и еще ряде городов, сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЦВО.

Облава на мигрантов прошла в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Из выявленных уклонистов 130 человек уже призвали в армию, они отправились к местам прохождения службы. Некоторые трудовые мигранты служат по призыву, некоторые подписали с ВС РФ контракты.

В основном силовики работали в местах скопления мигрантов: это продуктовые рынки, склады, общежития и хостелы.

Ранее эксперт ВШЭ рассказала о том, какие риски и последствия может повлечь за собой ужесточение миграционного законодательства.

Читайте также:
Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантахРосгвардия ищет военных на остановках в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов
#Общество#Свердловская область#Уклонисты#Военная служба#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Проверки#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Вчера, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Вчера, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Вчера, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Вчера, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Вчера, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Вчера, 11:02
"