Более 900 мигрантов-уклонистов поставлены на учёт в 2024 году

Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и поиску новоиспеченных граждан РФ, которые не встали на учет в военкоматы, проходили с начала 2024 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и еще ряде городов, сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЦВО.