Более 900 мигрантов-уклонистов поставлены на учёт в 2024 году

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и поиску новоиспеченных граждан РФ, которые не встали на учет в военкоматы, проходили с начала 2024 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и еще ряде городов, сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЦВО.
Из выявленных уклонистов 130 человек уже призвали в армию, они отправились к местам прохождения службы. Некоторые трудовые мигранты служат по призыву, некоторые подписали с ВС РФ контракты.
В основном силовики работали в местах скопления мигрантов: это продуктовые рынки, склады, общежития и хостелы.
Ранее эксперт ВШЭ рассказала о том, какие риски и последствия может повлечь за собой ужесточение миграционного законодательства.